DNA神助攻 花蓮失蹤男18年終返鄉

花蓮1名鄧姓男子18年前離家後失聯，警方隔年雖在萬榮鄉紅葉村公墓附近找到1具骨骸，卻受限當年DNA鑑定技術只能以身分不詳結案，成了家屬心中遺憾。直到去年9月當地戶政事務所清查人口時，讓全案出現轉機，經警方以最新鑑定科技重啟調查，在距離花蓮百公里遠的台東海端鄉找到鄧男姪孫完成比對，助鄧男落葉歸根。

鄧男患有智能與語言障礙，獨居花蓮且未婚、父母已逝，生活起居多仰賴親屬照應，民國97年當時65歲的他一如往常走出家門卻再也沒有回家，儘管警方隔年在失蹤地附近的萬榮鄉紅葉村公墓周邊尋獲1具骨骸，但經與鄧男姊姊、外甥檢體DNA比對，卻因親緣關係較遠無法精準吻合，最終以身分不詳的無名屍結案。

廣告 廣告

萬榮鄉戶政事務所去年9月清查人口時，發現鄧男長年無使用健保卡紀錄，委託警方協助調查存歿狀態，花蓮縣警察局副局長高麗姬因有擔任鑑識中心主任的經驗，認為過往DNA鑑定技術多以短串聯重複序列（STR）為主，對於遠親比對有天花板、限制，決定成立專案小組重啟調查。

警方認為，男系血緣中的Y染色體遺傳相對穩定，應能突破當年鑑定困境，經依照鄧男族譜梳理旁系血親，將清查範圍擴及至六親等，最終鎖定8名男系親屬且逐一拜訪後，在台東縣海端鄉一處偏遠部落尋獲鄧男的姪孫余姓男子。

余男聽聞警方為了18年前的失蹤案奔波百里，深受感動，立即配合口腔棉棒採樣，檢體送交法務部法醫研究所鑑定後，去年12月底確認高度吻合，證實紅葉村公墓無名骨骸正是失蹤多年的鄧男，也讓等待5000多天的家屬放下心中大石。