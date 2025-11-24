DNA還清白卻換不回人生！「38年冤獄」害他錯過雙親最後一面，自由了反而手足無措。示意圖／取自photoAC

英國囚犯彼得・蘇利文（Peter Sullivan）因遭誤指謀殺而被判終身監禁，在獄中度過38年後終於靠DNA證據沉冤得雪。不過，68歲的他早已錯過人生黃金歲月，不僅飽受獄中折磨、錯失與父母道別的機會，如今更須面對與現代社會脫節的重建難題。

DNA技術重驗樣本 結束「38年冤獄」

根據外媒報導，21歲的黛安・辛達爾（Diane Sindall）於1986年8月深夜下班後，因貨車拋錨步行求援，隔日被發現陳屍巷弄，當時警方依賴目擊者證詞、間接線索及逼供取得的口供，將始終否認犯行的彼得・蘇利文（Peter Sullivan）定罪，直到去年利用新DNA技術重驗樣本，才確認真兇另有其人，法院今年正式撤銷定罪，結束他長達38年的冤獄。

彼得・蘇利文因遭誤指謀殺而被判處終身監禁，在獄中度過38年後終於靠DNA證據沉冤得雪。圖／翻攝默西賽德郡警察局

重返社會後難適應 連手機都不會用

重獲自由後，68歲的蘇利文必須重新學習生活，最基本的購物就讓他不知所措，首次面對自助結帳機時，完全不知該如何使用，搭公車時看到乘客盯著螢幕也難以理解，直到有人把裝置貼近耳邊，他才知道那是手機。如今，為了預約看診，他已逐步學會操作智慧型手機與APP。

長年的制約生活也讓蘇利文難以調適，他坦言「我有時會回到臥室坐在床上，下意識等待獄警鎖門」，更令他痛苦的是，在服刑期間父母相繼過世，他至今仍無法前往母親墓前致意，無奈嘆道「因為我沒能陪伴他們。」

賠償金喚不回38年黃金歲月 只盼「正式道歉」

蘇利文依法可申請約130萬英鎊（折合台幣約5340萬元）補償，但程序繁複，他更希望得到警方的正式道歉，他說，最在乎的是「他們為什麼要這樣對我？」其律師也強調，再多金額都不足以彌補他失去的38年。目前，在英國國家犯罪局協助下，相關單位仍持續追查真兇，默西賽德郡警察局長則為案件表達遺憾，但堅稱當年執法行為完全「符合規範」。



