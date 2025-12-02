DNA vs. KPI — 為何公司越大，反而不能只靠制度？

秋風乍起，11月17日午後，百億 CEO 班 學員一行人到台積電創新館參訪。在執行長郭奕伶的帶領下，我們與企業永續資深副總經理何麗梅有一席請益對話。

何麗梅副總歷經財務、人資、業務到ESG主管，看過這麼多部門和員工，從她進公司時不到1萬人到現在成為一家近9萬人的跨國公司，尤其近幾年公司大舉求才，每年迎來6千到1萬名新員工，占了目前總數4成。當組織快速膨脹，人要怎麼帶？管理有多難？答案，不只是制度，不只是KPI，「企業文化是公司的魂，」她一開口更道盡一家成功企業的管理哲學。

要讓全部同仁實踐台積電的核心價值ICIC (誠信正直Integrity、承諾Commitment、創新Innovation、客戶信任Customer trust)，光靠SOP和KPI已經不夠了。台積電文化向來嚴謹、高標準，但在管理人時，並不死守標準。比如談誠信，很多公司會以一定的金錢額度，作為公關禮物的收受標準，「難道低一塊錢就可以？」因此公司並不設量化的標準，而是判斷員工是否「刻意」違反規則。這種方式看起來更難、更費事，但才是更嚴謹、更人性的管理。

因此，台積以前辦很多職能或管理的員工訓練，現在卻做很多企業文化的課程，從新人訓練就開始。他們相信，把企業文化變成員工的DNA，讓文化進入人的心，成為習慣、成為本能，管理才會真正省力。

