DODO 愛無礙 落腳平鎮館「培訓即就業」支持輪椅族走向數位職涯

桃園市政府青年事務局攜手社會企業設立「DODO 愛無礙 MEDIA」社會影響力媒體中心。（台灣無障礙汽車有限公司提供）

地方中心/綜合報導

為協助輪椅族朋友突破「出門難、就業難」的限制，台灣無障礙汽車公司進駐桃園社會企業中心平鎮館。桃園市政府青年事務局、勞動局與社會局共同到場支持「DODO 愛無礙 MEDIA」社會影響力媒體中心的開幕，宣布啟動以「培訓即就業」為核心的數位培力與實務就業模式，盼透過AI應用、影像剪輯與數位內容創作，培養可遠距、可接案的工作能力，打造更友善的生活、工作與交通平權基地。

桃園市政府青年事務局長侯佳齡出席活動表示，市府長期支持青年以商業模式回應社會與環境議題，也樂見社會企業進駐平鎮館，運用公部門場域作為推廣與實作平台。她指出，未來也將持續與相關局處保持合作，協助連結資源並提升社會企業能見度，讓更多人看見影響力行動的成果。

廣告 廣告

學員（右）解說、展示剪輯影片的成果。（台灣無障礙汽車有限公司提供）

台灣無障礙汽車公司創辦人林垂穎指出，許多輪椅族朋友內心渴望參與社會，卻常受限於經濟窘境與資源匱乏，被迫長期困於家中，進而失去與外界互動的機會。正是為了打破這道隱形圍牆，他決定成立「DODO愛無礙MEDIA」社會影響力媒體中心，為身障者創造連結社會的契機。

林垂穎表示，「DODO」象徵「做就對了」的行動精神，鼓勵輪椅族朋友跨越心理門檻，從等待協助轉向主動參與社會，透過「培訓即就業」的模式，讓學員經由數位媒體創作，成為能靠專業養活自己的職人。這不僅實現了技能變現，更在重建自信的過程中落實生活平權，成為企業實踐ESG永續社會責任的具體作為。

這項行動透過多元夥伴關係，串聯各界友善力量共同推動。由桃園市政府青年事務局提供推廣與培訓的場域空間；通過SNQ國家品質標章認證的台灣無障礙汽車公司提供無障礙交通服務，確保輪椅族朋友外出學習與工作的行動安全，解決「出門難」的關鍵障礙；台灣行有愛關懷協會則串聯社會善意，推動公益倡議與資源媒合；好希影自媒體創意設計團隊負責AI應用、數位媒體製作、商業剪輯等專業課程的培訓。

學員（左）分享好希影自媒體創意設計商業剪輯培訓課程的學習感想。（台灣無障礙汽車有限公司提供）

好希影自媒體創意設計執行企劃總監連玉如指出，我們不是在教App，是在用AI為彼此打開一扇通往自由的窗，並經由剪輯、數位媒體的學習應用，理解商業市場的實際需求，建立可遠距、可接案的工作能力，讓輪椅族朋友能靠專業真正變現。