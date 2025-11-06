The DoDo Men《荒島求生》最新一集爆笑不斷 網笑：荒唐求生

記者陳宣如／綜合報導

在近期網紅酷所推出的《中文怪物》爆紅之後，百萬訂閱YouTuber團隊「The DoDo Men 嘟嘟人」在頻道邁入第五年之際，也推出了全新系列《荒島求生》，節目開播後話題度持續攀升，首集上線即突破百萬觀看，近日最新播出的第五集不到1天就達54萬觀看次數，至今短短2天已累積84萬次觀看，引發網上熱烈討論。

The DoDo Men《荒島求生》第五集依然大受好評。（圖／翻攝自The DoDo Men臉書）

這項大型企劃選擇在菲律賓愛妮島外海的一座無人荒島進行。在沒有食物、冷氣，甚至連退路都沒有的惡劣環境下，毫無經驗的Eric與Ian兩人必須面對諸多艱難挑戰，包括搭建房子、尋找水源、生火煮食、下海捕魚，樣樣都得靠自己想辦法生存。

在節目中，Eric與Ian在極度艱困的環境中仍展現出幽默與樂觀的態度。兩人不僅要忍受睡眠不足與蚊蟲叮咬，還得自行尋找食物和水源。從最初只能靠爬椰子樹獲取水分、撿綠色芒果果腹，到下海捕魚、為僅得的一條小魚開心慶祝，兩人單純的模樣讓觀眾直呼「真實又可愛」。

而在最新上線的第五集中，荒島求生已進入了倒數階段，面對突如其來的大雨，兩人趕緊拿起容器接水，並興奮地沖澡狂歡，一邊大喊「終於有水可以喝了！」兩人真誠自然的反應不僅讓觀眾感受到療癒溫馨的氛圍，也凸顯出他們在困境中相互扶持的深厚友情。

The DoDo Men在無人島上為下雨歡呼。（圖／翻攝YouTube）

目前《荒島求生》系列尚未完結，真實又爆笑的節目內容已讓觀眾們紛紛開始敲碗第二季，更有不少網友打趣表示：「這節目名稱應該改成《荒唐求生》才更符合吧！」、「二傻求生記，太好笑了！」、「他們感情好到還以為是在看戀綜呢！」、「這真的是我看過最好看的企劃了」、「雖然不人道但是可以挑戰一輩子嗎？好想一直看下去呀！」

