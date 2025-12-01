DOGE退場 川普改革破功

外媒報導，川普2.0時期被寄予厚望的「政府效率部」（DOGE）已提前解散，原訂運作至2026年7月的臨時改革辦公室，在成立不到1年就收攤，多數職能轉由美國人事管理局（OPM）接手。外界一度以為這個由馬斯克參與領軍的部門能以企業式管理為聯邦政府注入高效率。然而不到1年，DOGE便從高調宣傳的改革實驗，變成不再被承認存在的機構。改革神話在此時破功，也讓人看見快速瘦身政府的極限。

表面上，DOGE以「瘦身聯邦政府、砍掉浪費」為政治宣傳目標，用迅雷不及掩耳速度凍結預算、削減人力、關閉機構，彷彿用財務大刀就能夠逼迫官僚體系煥然一新。官方網站宣稱節省規模高達兩千多億美元，意圖營造改革成果驚人。然而，DOGE的「節流」多靠一次性、粗暴且高度可見的成本砍刀，但這些數字未公開明細，計算方法模糊，也缺乏跨部會審核，專家普遍質疑灌水。

當節省金額變成僅供宣傳的「黑箱數據」，改革自然難以取得公信力。更令人憂心的是DOGE改革的副作用迅速浮現。大規模裁撤超過20萬名聯邦員工，使社會安全署案件延宕，美國國際開發署面臨近乎停擺局面，重要服務不是變得更快，而是變得更慢。這些後遺症讓民眾感受到的不是效率提升，而是政府功能被削弱。當改革只留下破壞卻無法建立更好流程，社會自然無法認同其必要性。

DOGE被解編退場的結局並非偶然。其一，改革過度依賴馬斯克個人聲望，一旦他與川普的政治合作關係破裂，整個部門就失去支持。其二，DOGE本身以行政命令成立，權責模糊、程序爭議不斷，很容易被既有官僚體系化解。其三，最根本問題在於DOGE把「效率」簡化成「快速砍預算」。短期震撼或許能吸引注意，但真正的政府效率來自持續改善程序、優化跨部會協作，而非把精簡政府誤判為精簡人力。

當改革重衝擊而輕制度，反彈必然比成效更快出現。DOGE的最大成就，是把「反官僚、反浪費」變成川普第二任期的政治敘事；但它的最大失敗，則是沒有把敘事變成可以持續落實與驗證，並獲得人民信任與支持的治理能力。

對台灣而言，DOGE的興衰是一面鏡子，提醒我們「口號式改革」永遠走不遠。真正的精實治理強調清楚定義人民價值、了解人民需求節奏與輕重緩急、讓對人民的服務與流動不中斷、並持續降低浪費，而不是一次性重擊式行動。企業推動精實改革會設定願景、衡量指標並持續檢討改善，政府更應如此。如果缺乏透明數據、可追蹤績效系統與跨部會穩定合作，再響亮的口號也無法取代制度化的治理能力。

最後，若政府真想變得「更精實」，關鍵不在於是否能「砍更多」，而在於能否證明「有價值」。唯有讓改革過程公開透明、成果可以被檢驗，社會才能真正理解改革的意義與方向，才能讓改革走得更遠、更穩、更讓人信服。（作者為中華經濟研究院輔佐研究員）