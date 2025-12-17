Doja Cat演唱會12/21高雄巨蛋登場！入場須知、周邊販售資訊、開場嘉賓一次看
Doja Cat（蜜桃貓朵佳）帶著巡演《Ma Vie World Tour》12/21將登陸高雄巨蛋！Doja Cat 獲得葛萊美獎認證，挑戰各類音樂元素，逐漸塑造出獨樹一格的音樂風格，一路走來推出多首洗腦神曲，如至今已超過13億人收聽的成名曲《Say So》、TikTok現象級瘋傳挑戰曲《Streets》等，每次現場演出都讓樂迷驚豔，如今宣布登台開唱，讓台灣歌迷跟著熱血沸騰！Doja Cat 演唱會時間地點、售票時間、座位票價、必聽歌單一次看。
Doja Cat演唱會｜時間地點
演出日期：2025/12/21（日）
演出地點：高雄巨蛋
Doja Cat演唱會｜入場須知
VIP報到時間：
PLATINUM VIP EXPERIENCE：15:30~17:00
GOLD VIP EXPERIENCE：15:30~17:30
VIP整隊時間：
PLATINUM VIP EXPERIENCE：16:00~17:00
GOLD VIP EXPERIENCE：16:00~17:30
VIP優先入場時間：
PLATINUM VIP EXPERIENCE：17:00
GOLD VIP EXPERIENCE：17:30
VIP團體照：17:15~17:30（PLATINUM VIP EXPERIENCE）
一般觀眾入場時間：17:30
開演時間：
19:00 ~ 19:30👉開場嘉賓 SAILORR
20:00👉Doja Cat
Doja Cat演唱會｜周邊商品販售資訊
VIP 周邊優先購：15:00~15:30
一般觀眾購買：15:30~演出結束後（若售完會提前結束）
付款方式：現金、信用卡、Apple Pay、Google Pay、Samsung Pay
VIP 周邊優先購買，須出示本場演唱會票券及 VIP Upgrade 票券，方可進行購買。
Doja Cat演唱會｜售票時間
【Doja Cat官方預售】
售票時間：2025/09/01（一）10:00～23:59
請至Doja Cat官方網站或官方社群，查看詳細資訊。
【星展萬事達卡卡友預售】
售票時間：2025/09/02（二）10:00～2025/09/04（四）10:00
售票平台：拓元售票系統
星展萬事達卡卡友驗證：信用卡請輸入卡號前6碼，簽帳金融卡請輸入前8碼。
【Live Nation Taiwan會員預售】
售票時間：2025/09/04（四）12:00 ~ 23:59
售票平台：Live Nation Taiwan👉拓元售票系統
小提醒：先登入Live Nation Taiwan會員和拓元售票系統會員，跳轉時可節省登入時間。
【全面開賣】
售票時間：2025/09/05（五）12:00
售票平台：拓元售票系統
星展萬事達卡飛行世界之極卡和飛行世界商務卡卡友精選票、台灣大哥大、MyVideo會員獨享購票專區同步開賣。
注意事項：
(1) 單筆訂單限購4張，可支援行動裝置購票。
(2) 本節目每張票券外加系統服務費100元。
(3) 本場於演出日前5日開放取票，於ibon取票時無須支付取票手續費。
Doja Cat演唱會｜票價、場館座位圖
演出票價：NT$ 4,800/ 4,300/ 3,800/ 3,300/ 2,800 / 非輪椅區身障優惠票(陪同票) 1,900 / 輪椅區身障優惠票(陪同票) 1,400
座位圖：
Doja Cat演唱會｜必聽歌單
《Say So》
《Streets》
《Kiss Me More》
《Paint The Town Red》
《Need to Know》
《Juicy》
《You Right》
《Like That》
（影片來源：Doja Cat YouTube，若遭移除請見諒）
