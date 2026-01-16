Dolby早在幾個月前已經公布次世代影像標準Dolby Vision 2，但直到今年的CES 2026展會活動才具體對外展示技術細節，並且確認首波將由海信 (Hisense)、TCL與Philips等電視品牌支援。

Dolby Vision 2細節公開：解決HDR畫面太暗痛點，Hisense、TCL與Philips率先支援

Dolby Vision 2：不只是更亮，而是更聰明

Dolby Vision 2的核心進化，在於「智慧化」與「環境感知」。新一代引擎具備更強的內容識別能力，能根據使用者正在觀看的內容類型，以及當下所處環境光線，自動最佳化電視設定參數。

具體而言，它解決了以下三大痛點：

• 暗部細節優化：許多觀眾常抱怨HDR電影在明亮客廳觀看時「暗到看不見」。Dolby Vision 2則是針對環境光進行動態補償，讓暗部細節在不破壞對比度的前提下「重見天日」。

• 全新色調映射 (Tone Mapping)：現場展示顯示，新標準在色彩還原度上有顯著提升，這也是與現行版本差異最肉眼可見的部分。

• Authentic Motion技術 (真實動態)：針對動態畫面，Dolby導入全新演算法，在消除畫面抖動 (Judder) 的同時，避免產生廉價的「肥皂劇效應 (註)」，保留電影應有的膠卷質感與導演意圖。

註：「肥皂劇效應」 (Soap Opera Effect)是指現代化的智慧電視或顯示器透過「動態補幀」 (motion interpolation)技術，讓畫面看起來更為流暢、清晰，卻也失去電影質感 (film look)，反而像一般拍攝的電視劇視覺效果。

首波硬體支援陣容：海信、TCL、Philips

要享受Dolby Vision 2，硬體支援必不可少。由於新技術高度依賴環境光偵測，電視本身必須配備環境光感測器才能發揮完整效能，而Dolby在CES 2026期間確認了首波支援名單：

• 海信：將於2026年款RGB MiniLED電視 (UX、UR9、UR8系列)直接內建，並且計劃透過OTA更新讓更多機種支援。

• TCL：承諾透過未來的韌體更新，使其2026年款X QD-Mini LED系列與C系列電視均支援新標準。

• TP Vision (Philips)：旗下2026年款OLED電視陣容，包括OLED811、OLED911，以及旗艦款OLED951將全數支援。

至於尚未在CES公布新電視陣容的Sony等大廠，預期接下來也將陸續跟進，而三星方面則預期採用其HDR10+ Advanced影像標準。

Peacock搶頭香：首家支援完整Dolby套件的串流平台

在內容端，Dolby宣佈與NBCUniversal (NBC環球)的串流服務Peacock達成合作，將由Peacock成為全球第一個支援Dolby「完整技術套件」的串流影音服務，意味Peacock將率先導入Dolby Vision 2影像技術及Dolby AC-4次世代音訊編碼技術。

此外，雙方也將擴大Dolby Vision與Dolby Atmos在直播賽事上的應用。未來一年內，包括NFL週日夜賽 (Sunday Night Football)、NBA與MLB等熱門賽事，都將能以Dolby技術規格進行轉播，讓運動迷在家也能享受如臨現場的視聽震撼。

LG Sound Suite：模組化音響與FlexConnect技術

居家音響部分，Dolby與LG合作推出名為LG Sound Suite的音響產品，成為全球首款搭載Dolby Atmos FlexConnect技術的模組化音響系統。核心的H7 Soundbar 可與無線喇叭自由搭配，提供多達27種配置組合，透過FlexConnect技術，系統能根據空間佈局自動最佳化發聲效果，讓聲音體驗的「皇帝位」不再只侷限於沙發正中央。

車用與創作：從改裝車機到抖音短影音

Dolby的影響力也深入移動場景，在車用領域與Mercedes-Benz展示整合基於Apple CarPlay的Spatial Audio空間音訊體驗。而Pioneer推出的SPHERA，則是全球首款支援Dolby Atmos的售後改裝車機 (Aftermarket Receiver)，讓舊車車主也能升級沉浸式音效。

最後，針對創作者經濟市場，Dolby更在日前宣佈與抖音 (Douyin) 合作。即日起，iPhone使用者可直接在抖音App內進行拍攝、剪輯，並且上傳具Dolby Vision格式的短影音，讓素人創作者也能用電影級的畫質分享生活，此功能未來也將推廣至Android平台。

