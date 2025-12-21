Dolce&Gabbana的冰雪奇緣 用2025 Holiday系列讓你成為閃亮女孩

Dolce&Gabbana最新的2025 Holiday系列以雪景與冰晶倒影為靈感。（美之心提供）

由Domenico Dolce與Stefano Gabbana於1985年創立的Dolce&Gabbana，在最新發表的2025 Holiday系列中，以雪景與冰晶倒影為靈感，在銀白光芒的襯托下，揉合細膩色調與60年代的設計語彙，讓整個系列看起來閃閃發亮。透過品牌的巧妙詮釋，即使是日常女子如你我，也能在節慶時刻輕鬆化身為自帶光芒的女主角。

金屬感短洋裝。NT$211,000（美之心提供）

寶石刺繡繁花洋裝。NT$316,000（美之心提供）

雪紡錦緞長袖襯衫。NT$81,000（美之心提供）

花卉蕾絲三角胸罩。NT$15,250（美之心提供）

精準而優雅的剪裁，加上恰到好處的閃耀細節，成為這一季的關鍵語言。男裝以輪廓鮮明的夾克與俐落線條勾勒身形，展現自信氣場；女裝則運用銀色錦緞與水晶裝飾，為節慶造型注入動人光采。每一件作品都在復古靈感與當代美學之間取得完美平衡，展現義大利設計一貫的迷人魅力。

小牛皮壓紋提把包。NT$63,000（美之心提供）

寶石裝飾休閒鞋。NT$52,000（美之心提供）

DG銀色夾式耳環。NT$14,000（美之心提供）

2025 Holiday系列邀請大家擁抱華麗、自在展現自我，如此的時尚盛宴，是場雪覆與冰晶映襯下的夢幻意境。除了耀眼服裝，MY SICILY與MARLENE等女性配件手袋也同樣吸睛，透過精緻的鑲嵌刺繡與層壓小牛皮工藝，成為派對造型中最恰如其分的亮點存在。

