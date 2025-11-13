Doncic罕見雙手灌籃掀熱議 湖人隊友笑喊：你也會扣籃？

湖人球星Luka Doncic暴扣後相當興奮。圖／翻攝自X@Lakers

洛杉磯湖人球星Luka Doncic近日在作客夏洛特黃蜂之戰中上演精彩一幕，第三節他突破防線後，以雙手重扣震撼全場，證明自己不只會傳導與得分，也仍保有不俗彈跳力，助湖人隊最終以121：111 獲勝。

當時Doncic在後場持球推進，連過防守後直闖禁區，於空中雙手爆扣在黃蜂前鋒Moussa Diabate頭上，隨後放開籃框高聲怒吼，全場觀眾沸騰。這記灌籃的畫面隨後被他上傳至Instagram，引發隊友群起留言調侃。

「你也會扣籃？」湖人前鋒Jake LaRavia在留言區打趣道；Jarred Vanderbilt則笑稱那張照片「像AI合成的」。後衛Austin Reaves則搞笑回覆：「這是你本季第一次扣籃吧？」

事實上，Doncic本季此前僅在10月24日對明尼蘇達灰狼時完成過一次扣籃。

湖人隊友在Luka Doncic上傳的暴扣照搞笑回應。圖／翻攝自lukadoncic IG

根據《Basketball Reference》統計，這是Doncic近兩季的第三次灌籃；其中兩次發生在加盟湖人後，另一次則是在上季效力達拉斯獨行俠期間完成。

該場比賽Doncic火力全開，全場28投14中攻下全場最高38分，外加6籃板與7助攻，率湖人擊退黃蜂。他本季平均數據高達37.1分、9.4籃板與9.1助攻，持續展現MVP級的統治力。



