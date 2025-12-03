《Who’s at the Door?》入圍 2025 韓國遊戲大獎，沉浸式心理懸疑作品再受關注

韓國 SKONEC Entertainment 宣布，旗下心理懸疑遊戲《Who’s at the Door?（誰在門外）》入圍 2025 年韓國遊戲大獎。這款作品自 2024 年於 Steam 上架後，以強烈的壓迫感與反轉結局引發話題，被許多玩家形容為「讓人久久無法平復」的體驗。

被困在陌生房屋的主角，在失序的感知中尋找真相

遊戲以一名患有精神分裂症的主角為中心展開。他在不明原因下被困在一棟陌生房屋中，隨著時間推進，四周的物品、聲音與影子開始失去邏輯，使玩家難以分辨哪些是現實、哪些是幻覺。

廣告 廣告

主角偶爾會聽見低語，或看到不尋常的影子閃過，而這些細微變化都強化了作品的心理張力。

形似人類卻扭曲詭異的「訪客」

劇情中最具代表性的元素，是每晚前來敲門的陌生訪客。

這些訪客外型近似人類，但臉部比例異常、笑容扭曲，眼神空洞。玩家普遍表示，首次看到訪客時，「心臟會瞬間停住」，也成為遊戲恐怖氛圍的重要象徵。

開門或服藥，選擇決定故事走向

訪客會在門外留下精神疾病治療藥物，玩家需要在兩個行動中選擇：

開門面對訪客

服用藥物試圖抑制幻覺

隨著主角沿著線索探索自身與訪客的過去，故事逐步揭露他被困在這棟房子的原因，以及背後更深層的真相。

遊戲的最終發展完全翻轉玩家的認知。結局留下一個充滿不確定性的疑問，也讓不少玩家在通關後仍持續討論劇情的多種解讀。

主機版即將推出，Switch 亞洲版 11 月 27 日搶先上市

繼 Steam 版本後，官方也公布更多版本的推出時程：

Nintendo Switch（亞洲地區）：11 月 27 日

PS4、PS5：11 月 28 日

Switch 全球版：預計 2025 年底推出

主機版本加入手把震動支援，讓遊戲中的敲門聲、緊張場景更具臨場感。

原文刊登於：三嘻行動哇

圖片及資料來源：SKONEC

▶▶▶看更多三嘻行動哇文章🔥🔥🔥

【總整理】iOS 27 傳聞：穩定度提升、摺疊 iPhone 專用介面！還有 AI、Siri 介面全面進化

2027 Apple 大轉向！Intel 回歸、台積電要怕嗎？

Meta AI 終於來了！Meta AI 能做什麼？5 大重點功能一次看

【實測】DJI NEO 2 掌上起降、手勢控制及自動跟拍避障否實用

蘋果首款折疊螢幕 iPhone 正名為 iPhone Ultra？售價高達 2399 美元會不會太貴？