Dora告別樂天女孩！「狂瘦剩3字頭」近照曝

「樂天女孩」成員Dora（洪葳），自5月底被影射介入富商婚姻後，隨後暫別舞台，已連續3個月未在球場班表中現身，形同「神隱」。Dora近日確定不與樂天桃猿續約，甚至與媒體透露個人後續的發展，打算重新整理人生新方向。





Dora形容自己瘦到非常離譜的程度，甚至連盪鞦韆都沒辦法好好坐穩。（圖／翻攝自「dodo.ra_h」IG）

Dora日前被捲入負面事件的當下情緒跌到谷底，因此讓她食慾不佳，直接瘦到只剩「3字頭」，甚至在11日於IG發文表示：「那陣子瘦的很離譜 ，連盪鞦韆都坐不好。明明很有意境 ，我是什麼諧星體質嗎…」，且經過多番討論，她也確定與樂天桃猿隊不再續約，雙方已正式「分手」。

雖然 Dora 打算將未來的事業重心放在TikTok平台，但她對重返啦啦隊持開放態度。（圖／翻攝自「dodo.ra_h」IG）

根據《CTWANT》報導指出，Dora狀態差到讓家人非常心疼，家人因此希望她能回高雄休息，讓她重新的檢視自己過去4年生活節奏，她坦言自己幾乎沒有停下來過，因此她決定今年放慢腳步，把時間留給家人與自己。由於過去是個「工作狂」，她累積了一筆積蓄，加上目前仍有商業合作和教舞等穩定收入，因此沒有經濟壓力。除了休息以外，Dora也持續進修英文，也投入自己熱愛的「滑雪」運動上，並分享自己過去曾因一次向後摔倒，在雪地昏迷10多分鐘。當時雖有留下心理陰影，但自從去年開始認真練習後，讓她今年信心大增，甚至興奮的計畫明年挑戰CASI滑雪教練證照。目前她也透露自己「不排除重返啦啦隊」，但明年計畫將事業重心轉至TikTok平台。對於演藝圈的機會，她也表達了開放的態度，表示：「有通告，還是會接」。









