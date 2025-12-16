Dora小葳葳「退出樂天女孩」 捲富商小三爭議暴瘦到3字頭

Dora退出樂天女孩。（謝采恩攝）

樂天女孩啦啦隊成員Dora（小葳葳、洪葳）5月底遭影射是已婚富商的第三者，選擇保持低調，並消失在球場。最近，她接受專訪時透露，已經離開樂天女孩。

律師李怡貞獲正宮授權後，在節目爆料現役樂天啦啦隊女孩，淪為已婚富商的小三，懷孕後吃藥流產、在富商家客廳曬內褲，並提供11項身分線索。Dora被影射是富商小三，球場應援的工作隨即停擺，傳言樂天球團曾要求Dora擬定聲明，但內容與球團認知不符，因而取消應援活動。

廣告 廣告

根據《時報周刊CTWANT》報導，Dora跟樂天桃猿經過多次的討論，達成不續約的共識。她回憶，陷入小三風波時，嚴重影響食慾，導致體重下滑至3字頭；所幸在家人的支持下，身心逐漸恢復，重新審視未來的人生方向。Dora不排斥再跳啦啦隊，但明年計畫考CASI滑雪教練證照，並往直播領域發展，不排斥當藝人。

Dora捲入負面風波時，沒有像禾羽、琳妲、孟潔、艾融等人一樣極力撇清，而是選擇神隱，1個月後才透過限時動態吐心聲：「這段時間走得不容易，許多過程，外人看不見，也不是幾句話就能說清的。但我始終記得，那些在風雨中依然選擇相信我的人」。她期許自己繼續加油，不辜負大家的期待，「願我們都能帶著傷痕與希望，一起走向更好的自己」。

今年8月底，Dora暌違多日在大眾面前亮相，淡定地表示神隱的這段期間，收入沒有太大影響，有趁著停工期間休息、和好姊妹去很多地方旅遊，氣色好了很多。當時，記者問Dora是否要對小三風波做出澄清？經紀人馬上擋下。

更多中時新聞網報導

高三開學前 民眾提案學測8月考

羅伯雷納夫婦遭刺殺 傳染毒兒行兇

送別坣娜 夫曝她最後一年失語失明