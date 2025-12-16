Dora捲富商風波「暴瘦到3X」！突認證「分手近況」內幕全說了

娛樂中心／綜合報導



啦啦隊「樂天女孩」成員洪葳（Dora）過去參加實境節目人氣高漲，沒想到卻在今年5月捲入「富商風波」遭受討論，甚至為此從舞台神隱、公開行程緊急取消，社群更新持續曝光近況的他，近日則親證實自己已經與樂天桃猿「分手」，解釋雙方討論之後已經得到「不續約」共識，同時更提到自己陷入風波一度「暴瘦到3字頭」的狀態，讓家人十分心疼。





Dora透露風波期間體重甚至一度暴瘦到3字頭，讓家人相當心疼。（圖／翻攝自IG@dodo.ra_h）

「樂天女孩」Dora近日接受CTWANT周刊專訪，分享自己的近況狀態，雖然社群更新依舊維持，事實上Dora在當初風波爆出時，自己確實受到不小影響，甚至體重都下降到3字頭，讓家人也連忙關心，更要他回來高雄休息，期間家人也陪伴在身邊，再親友支持之下，Dora也逐漸找回生活步調。









Dora坦言北漂多年後重新體認家人的重要性，也開始思考未來人生方向與真正想做的事。（圖／翻攝自IG@dodo.ra_h）





Dora也重新審視自己「真正想做什麼」，想到自己過去4年在啦啦隊打拼，回望在南部家人，北漂生活真的容易忽略家人，尤其遇到風波之後，更體認到有家人支持多麼重要，他坦言「不離不棄的還是家人」，提到近況變化，他透露自己一直有在精進外語能力，尤其英文，除此之外喜歡「速度與挑戰」類型運動的他，也深深著迷滑雪，雖然曾經摔倒在雪地裡暈了十幾分鐘，但現在已經掌握滑雪技巧，還有如何確保安全，透露自己從去年開始認真滑雪，計畫要在明年嘗試考取CASI滑雪教練證照。





Dora對未來保持開放態度，透露不僅已有儲蓄與多元收入來源，也準備嘗試短影音與直播發展新舞台。（圖／翻攝自IG@dodo.ra_h）





Dora直言自己是「工作狂」，可以把所有時間投入在工作，解釋也因為如此「花錢機會也少」，已經存下一小桶金，解釋自己賺錢來源除了儲蓄、理財，現在還有業配商案，甚至開班教舞等同步進行的日程，不害怕沒有啦啦隊工作就「斷金源」，除此之外為了開拓財源，他也準備開啟TikTok直播，短影音也想要從美妝生活等主題開始嘗試，至於會不會朝演藝圈繼續耕耘，他認為這跟啦啦隊一樣「保持開放態度」，解釋如果有通告自己當然還是會接。





原文出處：Dora捲富商風波「暴瘦到3X」！她突認證「分手近況」內幕狀態全說了

