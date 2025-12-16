Dora認了離開樂天桃猿！捲富商外遇傳聞後「暴瘦3字頭」 未來動向說了

（記者張芸瑄／綜合報導）樂天女孩洪葳（Dora）因參與實境節目《炸裂吧！女孩》而打開知名度，甜美外型與亮眼舞台表現也讓她成為樂天啦啦隊的人氣成員。然而，今年5月她因捲入已婚富商的外遇風波暫別舞台，長時間從應援名單消失。近日，她接受《時報周刊CTWANT》專訪時首度證實，已與樂天桃猿正式「分手」，雙方經多次討論後達成不續約共識，「想給自己一段時間重新充電。」

Dora坦言，事件發生後一度陷入嚴重低潮期。當時食慾不振、精神緊繃，體重驟降到3字頭，讓家人相當擔心。她回憶，「那段時間狀態真的很差，媽媽每天晚上都會進房陪我聊天，等我睡著才離開。」父親更首度流露鐵漢柔情，對她說：「妳如果覺得很辛苦，就回來，爸爸都在這邊。」在家人的陪伴下，她逐漸從情緒陰霾中走出，重新找回生活節奏。

廣告 廣告

圖／Dora接受《時報周刊CTWANT》專訪時首度證實，已與樂天桃猿正式「分手」，雙方經多次討論後達成不續約共識。（翻攝 Dora IG）

經歷這段風波，Dora開始審視自己過去四年的啦啦隊生涯。她表示，從加入樂天以來幾乎沒有真正休息過，「北漂的生活容易忽略家人，只有在生病或遇到低潮時，才會發現最挺你的永遠是家人。」因此，她決定先放慢腳步回高雄陪伴父母，趁這段時間重整身心與方向。

除了調整步調，她也積極規畫未來。Dora透露，自己平時熱愛學習英文與挑戰極限運動，尤其對滑雪特別著迷。她笑說，第一次滑雪時因摔倒在雪地昏了十幾分鐘，當下嚇壞了，但隨著經驗累積，已能掌握安全技巧，越滑越穩。「我從去年開始認真練，今年雪齡與練習天數都有大幅提升，明年打算挑戰CASI滑雪教練證照。」

圖／Dora接受《時報周刊CTWANT》專訪時首度證實，已與樂天桃猿正式「分手」，雙方經多次討論後達成不續約共識。（翻攝 Dora IG）

被問及收入狀況，她坦言自己是「工作狂」，幾乎把時間都投入表演與活動，因此存下不少積蓄。「我一直有理財與儲蓄的習慣，也還有業配、商案、教舞班等工作，暫時休息不會影響生活。」

對於未來是否回歸啦啦隊，Dora表示不排斥，「但現階段想先嘗試不同方向」。她透露，目前正準備投入TikTok直播與短影音創作，內容將聚焦睡衣穿搭、美妝保養與日常生活分享，也開放未來接洽節目通告或演藝活動的可能。

「我不排斥當藝人，也不想給自己太多設限，」Dora坦言，經歷這場風波讓她學會面對輿論與自我調整，「無論未來在哪個舞台，我都希望自己能以更成熟的姿態重新出發。」

更多引新聞報導

H罩杯女神九份散步！豐滿上圍全現形 網傻：這兩粒手抓不住

今晨急凍9.1度！本週天氣「先乾後濕」明起兩波變天

