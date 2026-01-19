DP World卡亞俄港貨櫃量突破2百萬TEU 成南美西岸首例

根據英國航運相關網站引述，杜拜環球港務集團（DP World）近日宣布，其在秘魯的卡亞俄港（Port of Callao）創下重要里程碑，首次在單一年內處理超過二百萬TEU，成為南美西海岸第一個達成此一紀錄的港口。

據統計，DP World卡亞俄港（Port of Callao）於二○二五年整體貨櫃處理量較二○二三年成長二十二％，反映出當地港口基礎建設投資、產能擴充與作業效率強化的成果，這些提升不僅支撐貿易量成長，也提高進出口業者的服務可靠性。

DP World在哥倫比亞、厄瓜多與秘魯區域的執行長梅里諾（Carlos Merino）指出，十年前，秘魯所有港口合計處理的貨櫃量才相當於二百萬TEU，而如今單一港口便能達成此一規模，顯示現代化港口基礎建設對提升國家貿易能力及融入全球供應鏈的重要性。

秘魯經濟研究機構Apoyo Consultoria估算，DPWorld於該港所創造的經濟效益，單在二○二四年就為秘魯國內生產總值（GDP）貢獻超過三億一千六百萬美元，並推動全國約二百三十六億美元經濟活動，凸顯港口對國家經濟與就業的支撐作用。

這項紀錄的背後，關鍵在碼頭擴建工程－Bicentennial Pier的投資與投入使用。該工程總投資約四億美元，使碼頭作業能力提高約八成，除能處理更大型船舶，也有效降低堵塞狀況，提升碼頭整體營運效率。

DP World表示，隨著卡亞俄港在農產品出口方面的角色日益重要，截至二○二五年十一月，該港已處理秘魯總農產品出口量的五成五，其中超過三成五透過DP World碼頭裝卸，包括酪梨、葡萄、藍莓、柑橘與芒果等主要品項，進一步凸顯港口在促進貿易運作與貨物流通上的重要價值。

分析師認為，這項突破意味DP World卡亞俄港（Port of Callao）在南美西岸的樞紐地位更加穩固，也反映出秘魯在全球供應鏈中扮演日益關鍵的角色。未來隨著基礎建設持續優化及全球貿易需求成長，當地港口競爭力與物流連結性預期將進一步提升。