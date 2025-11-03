DP World宣布投資印度50億美元 深化海事基礎設施與供應鏈布局

根據英國航運相關網站表示，全球港口與物流企業杜拜環球港務集團（DP World）於「二○二五年印度海事週」（India Maritime Week2025）宣布，未來將在印度投入五十億美元，用以強化印度全國海事與物流基礎設施。此舉延續該公司近三十年來深耕印度布局，過去累計已在當地投入三十億美元資本。

DP World表示，這波投資將聚焦強化印度供應鏈網絡、推動多式聯運發展，並提升印度在全球貿易體系中的戰略地位。該項宣布於週四在印度孟買舉行，並由印度港口、航運與水路部部長索諾瓦爾（Shri Sarbananda Sonowal）見證下，完成五項合作備忘錄（MoA）簽署。

DP World集團主席暨首席執行長蘇拉耶姆（Sultan Ahmedbin Sulayem）表示，DP World已陪伴印度成長將近三十年。此次投資結合多項策略夥伴關係，展現該集團持續推動印度海事與物流產業發展承諾，並鞏固印度在全球貿易中的地位。

該公司指出，投資計畫主要為降低物流成本、支持當地製造業、擴大市場通道，並強化印度整體海事競爭力。蘇雷耶姆表示，相關措施將與印度政府多項國家發展計畫相互呼應，包括「總理加蒂力量方案（PMGatiShakti）」、「薩加爾瑪拉計畫（Sagarmala）」及「海事願景二○四七（Maritime Amrit Kaal Vision 2047）」。

此次在印度海事週簽署五項協議涵蓋綠色沿海航運、造船、船舶維修、技能培訓與高效運輸技術。其中包括Unifeeder與Sagarmala融資公司（Sagarmala Finance Corporation Limited）簽署推進綠色沿海航運的合作備忘錄，及印度科欽造船廠（Cochin Shipyard Limited）與杜拜Dry Docks World合作，擴建位於科欽的國際船舶維修設施。

另，DP World並與科欽造船廠、Dry Docks World及印度海事與造船卓越中心（Centre of Excellence in Maritime and Shipbuilding）簽署三方協議，共同推動造船與修船領域技術與人才培訓。DP World也將與科欽港務局（Cochin Port Authority）合作，升級其於科欽的國際轉運貨櫃碼頭裝卸設施。

其中一項具指標性的技術計畫，則由迪恩達亞爾港務局（Deendayal Port Authority）、DP World與波蘭Mag Rail技術公司Nevomo共同推動，預計在港區內設置七百五十公尺的Mag Rail磁浮增速試驗軌道，以打造新一代自動化、低排放的港口營運模式。

目前DP World在印度業務網絡已遍及全國超過二百個地點，創造逾二萬四千個就業機會。該公司表示，新一波投資與合作將進一步擴大其在印度營運版圖，並強化貿易在促進就業、推動經濟發展及改善民眾物資取得領域的關鍵作用。