DP World推首條Atlas Sea航線 連結摩洛哥與英國／歐洲 加速鮮果蔬菜運輸

根據英國航運相關網站引述，全球物流與港口營運商DP World宣布，推出首條「Atlas Sea」海運服務，連結摩洛哥與英國及歐洲市場。首航船舶已於十二月一日抵達英國的London Gateway碼頭，同時也將到達比利時的Antwerp Gateway碼頭。

這條新航線專為鮮果蔬菜等易腐品設計，每週定期開航，以摩洛哥主要農產區的番茄、藍莓、彩椒及柑橘等貨物為主。貨物將從摩洛哥港口經海運送達英國與歐洲市場，提供比傳統陸路運輸更快捷、更低成本，也更環保。

DP World的資料顯示，此服務每年可將高達十五萬公噸的鮮蔬果由陸路轉為海運，相較於陸路運輸方式，可將碳排放減少多達七成，每噸公里最多可減少約二百五十公斤二氧化碳。

與傳統需行駛三千多公里公路運輸、易受塞車、邊境等待及震動損傷影響相比，新航線提供更穩定、可預期且溫控完善的運輸環境。為維護貨品質量，DP World已投入一千二百五十個四十呎冷藏貨櫃，並搭配額外一千個乾貨櫃與七百五十個二十呎乾貨櫃，以因應鮮貨與一般貨物運量。

另，全程由DP World自有的U-nifeeder船隊承運，並以先進的數位平台提供即時貨物追蹤功能，讓客戶能掌握溫度、位置與狀態，提升供應鏈透明度與效率。

DP World表示，Atlas航線是連接摩洛哥與英國與歐洲大陸的專屬解決方案，以速度、可靠性與數位透明度為核心，讓出口商與零售商有別於傳統公路運輸的新選擇。

英國對摩洛哥及北非鮮果蔬菜的需求持續成長，而此新航線將改善傳統運輸流程中常見的品質流失、延誤與高碳排放問題。

業界分析，Atlas服務不僅為摩洛哥農產品提供更佳出口管道，也能促使更多農產出口國重視海運冷鏈的重要性，對歐洲與北非間綠色物流轉型具有示範意義。