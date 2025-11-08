即時中心／顏一軒報導

民進黨長期重視新住民權益，致力打造更友善、多元的社會。中央黨部於2023年設置新住民事務部專責部門，並同時改組「新住民事務諮詢委員會」，廣邀來自不同國家的新住民擔任諮詢委員，藉此更全面了解新住民在台的實際需求；新住民事務部近日於台中金典酒店召開第2屆諮詢委員會議，由副秘書長何博文、主任張瑜庭及副主任羅宜菁出席，並與全體諮詢委員深入交流，聆聽大家對新住民政策的建議與期待。

新住民事務諮詢會議以委員自由提案方式進行，讓大家能直接分享對政策的想法與建議。新住民事務部也在現場一一回應，並將相關意見帶回黨部做後續政策研擬。其中，有委員特別提出，希望政府能拓展新住民與移工的媒體使用權與獲取權，讓更多朋友能順利了解台灣社會脈動，也有助於推動多元文化的共榮發展。

快新聞／DPP打造友善新台灣！新住民諮詢委員會首移師台中 何博文：選舉請繼續支持

民進黨副秘書長何博文（中）親自聆聽新住民的心聲。（圖／民進黨提供）

另外，也有委員關心新住民發展署的最新進度以及新住民的勞保投保率等問題，新住民部也在現場進行說明。何博文表示，非常感謝所有來到台灣、選擇在這裡落地生根的新住民朋友們。民進黨會繼續用最大的誠意來照顧大家，不管是生活上的大小事、對政策的意見，都可以透過各縣市的新住民諮詢站來反映，未來也希望能透過各位諮詢委員的影響力，持續擴大新住民組織的力量。他也拜託大家，在2026的地方選舉中一起支持民進黨，讓好的政策可以延續、讓台灣繼續往前走。

何博文（右）發表談話。（圖／民進黨提供）

張瑜庭也在會中分享，新住民部今年底前將完成全台22縣市新住民諮詢站的設立，並會把諮詢站招牌寄給每位諮詢委員，讓大家懸掛在店面或住家，真正落實服務在地化。她也提到，去年首次舉辦的新二代國會計畫成果亮眼，今年已正式啟動第二屆，希望能持續培養更多願意投入公共事務的新生代人才。

民進黨打造友善新台灣，新住民諮詢委員會首度移師台中舉行。（圖／民進黨提供）

最後，張瑜庭也向所有諮詢委員請託，如果身邊有優秀的新住民朋友，歡迎推薦給民進黨，期待透過大家的影響力，持續壯大新住民的力量。





