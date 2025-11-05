DPP黨公職服務處廣設「普發一萬服務站」 徐國勇：避免不法集團趁機行騙

即時中心／顏一軒報導

行政院普發現金登記起跑，民進黨秘書長徐國勇今（5）日親自主持民進黨直播節目《午青LIVE》，教學政府普發現金領取流程，並表示將請民進黨所有黨公職設立便民服務站，第一線協助民眾領取；此外，徐國勇也公布最新民調，過半民眾支持繼續年金改革，民眾黨支持者更有六成挺年改。





徐國勇指出，民進黨全力配合行政院普發現金政策，因此所有民進黨公職服務處將設立「政院普發現金一萬元便民服務站」並掛上布條，讓民眾能就近諮詢、並協助民眾上網登記申請，也避免不法集團趁機行騙。

徐國勇也於直播中，親自宣導政府普發現金相關時程與領取方式，而針對發放現金的流程，他也說明，民眾可於11月5日開始線上登記入帳、11月17日ATM領現金、11月24日起則可至郵局領現金，而有年金請領者將直接入帳。

此外，國民黨與民眾黨主張停降年改。徐國勇表示，根據最新民調59.7%的民眾支持繼續推動年金改革，僅有31.7%贊成暫停改革；其中民眾黨支持者更有超過六成贊成續推年金改革，顯示不分黨派皆贊成持續年改。

最後，徐國勇指出，年金改革是為了消弭世代與職業不均，確保制度永續，國民黨如今主張暫停年改，是嚴重背離社會公平，民眾黨主席黃國昌過去曾高喊「年金正是社會不公平、世代不正義的幫兇」，如今卻與國民黨沆瀣一氣，黃國昌昨是今非，應向當年的自己道歉，因此民進黨會堅持推動年金改革的立場，並協助行政院讓每位民眾順利領到普發現金。







