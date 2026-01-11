DQ冰淇淋推杜拜巧克力開心果暴風雪 法朋草莓大福禮盒這時間開搶

記者李鴻典／台北報導

美國冰淇淋品牌Dairy Queen推出 2026 首支新品「杜拜巧克力開心果暴風雪」！DQ新品可望延續開幕以來在社群上掀起的「倒杯不灑」打卡風潮，再次引爆暴風雪熱，搶佔新年最潮必吃冰品地位。

DQ推出「杜拜巧克力開心果暴風雪」。（圖／品牌業者提供）

DQ推出全新口味「杜拜巧克力開心果暴風雪」。基底特地選用醇香絲滑的比利時巧克力醬，混合甜筒脆餅與滿滿開心果碎，表面淋上特調開心果醬，以三重層次演繹杜拜巧克力的獨特魅力，讓你同時享受香甜巧克力、濃郁開心果、酥脆脆餅的完美滋味，每一口都超「有料」，讓咀嚼控大大滿足！

DQ「杜拜巧克力開心果暴風雪」以比利時巧克力為基底，搭配濃郁開心果醬與開心果碎。（圖／品牌業者提供）

DQ「杜拜巧克力開心果暴風雪」搶搭不退燒的杜拜巧克力熱潮，將台北 101 店最受歡迎的「開心果暴風雪」驚喜進化，結合兩大爆紅元素打造「雙倍潮流」新品，即日起正式開賣，標準杯（255克）售價新台幣180元。此外，為讓更多消費者與好友在新年初始就能感受DQ歡樂氛圍，即日起至1月23日，每天11:00至 12:30，購買標準杯及其以上暴風雪，就能獲得一次轉盤機會，並贈送轉盤數字對應球數的冰淇淋！展開「加倍滿足」的 2026 年。

DQ台北101門市。（圖／品牌業者提供）

甜點圈即將再度暴動！「法朋烘焙甜點坊 Le Ruban Pâtisserie」每年一開賣就引爆搶購、被老饕封為「神級必收」的草莓大福禮盒，2026 強勢回歸！這次更一口氣推出兩款風呂敷限定版本—「祈願日本風呂敷草莓大福禮盒（深色）」與「如意日本風呂敷草莓大福禮盒（淺色）」，兩款皆售價1680元，不只把草莓季的奢華做到極致，更把送禮的面子直接拉滿。「法朋」官方宣布，將在1/12 晚上8點開放預購，1/16起開始取貨，鎖定年節送禮與草莓控收藏需求，搶攻年末年初甜點檔期。

禮盒集結6款草莓、6種內餡風味。（圖／品牌業者提供）

禮盒集結6款草莓、6種內餡風味，從台灣到日本人氣產地一路吃到心臟爆擊！每一顆都是「草莓本人」加「雙層內餡」的奢侈配置，酸甜、花果、堅果、柑橘、抹茶、茶香一次到位，等於把整個草莓季濃縮成 6 口密集度。首先是彰化沐光農場的「紅顏草莓」，酸甜平衡最耐吃，搭配經典卡士達加草莓果醬，是怎麼吃都不膩的入門王者；接著是甜度爆表的福岡「博多甘王草莓」，以莓果卡士達加玫瑰醬帶出花果香，浪漫到像在嘴裡開花。喜歡層次感的人一定要鎖定日本「眉山・水蜜桃草莓」，細緻香氣帶水蜜桃感，搭配開心果卡士達加雙草莓果醬，堅果香一出場直接加分；而走清爽路線的則是日本「菊池・糖蜜草莓」，甜感溫潤不刺激，配上卡士達加柚子檸檬果醬，乾淨俐落、吃完嘴巴很清。抹茶控會為「奈良・古都華草莓」失守，濃郁果香遇上抹茶卡士達加抹茶生巧，日系感最強、後韻超長；最後是栃木縣「愛的味道草莓」，多汁柔和，搭配紅玉紅茶卡士達加紅茶巧克力，茶香成熟、越嚼越迷人。

日本神戶在地美食，日式炒麵專門店「長田本庄軒」，已在北台灣有三家門市，被網評讚稱為台灣最好吃的日式炒麵，秘訣在於每天店舖現場製麵、熟成，現點現煮後在高溫4百度的鐵板上，以旋風式炒法翻炒出原汁原味的日式炒麵，除跟日本同步的好味道，麵條入口彈牙口感也是讓客人最回味無窮的美食體驗。中部第一家「長田本庄軒」進駐新光三越臺中中港店，將於2026/1/13~1/14舉辦連2天的開幕活動，每日限量前80名，單筆消費滿500元再送500元餐點商品抵用券。

長田本庄軒的日式炒麵和大阪燒非常道地。（圖／品牌業者提供）

北台灣的朋友也有好康，丸亀製麵「徐匯廣場店」同時於2026/1/13開幕，開幕首２天（1/13～1/14），只要加入丸亀製麵官方LINE好友，並於店內消費滿300元，即贈送「釜揚烏龍麵（中）」麵費兌換券1份(５張)。1/13 (二)限量60份、1/14 (三)限量40份，每人限兌換１份，數量有限，送完為止。

「釜揚烏龍麵」是老饕會選的道地烏龍麵，不經過冷卻程序，保留麵心的口感及麥香，建議沾取特調醬汁品嚐。（圖／品牌業者提供）

正月品嚐日式御節料理有「為新的一年帶來幸運」的寓意，「藝奇 日式料理」極炙套餐結合火焰牛排桌邊秀和日式三大名物「鍋物、刺身、釜飯」7道美肴，均一價880元，讓老饕正月品嘗精緻的開運日料，即日起至2/28憑社群或官網活動畫面，內用消費2客套餐就招待金黃酥炸軟殼蟹。小資族最愛的平價台式鐵板燒品牌「就饗」，即日起至2/28完成品牌LINE官方帳號活動，有機會獲得蒜香鮮蝦、醬炒蛤蠣等招牌菜兌換券。

即日起至2/28憑「藝奇」社群或官網活動畫面，內用消費2客套餐就招待金黃酥炸軟殼蟹。（圖／品牌業者提供）

迎向2026丙午新春，王德傳以「馳光｜以光為馬，啟程無界」為題，推出全新德傳丙午新春「馳光」茶禮。火馬象徵奔放、熱情與不設限的前行—而品茶亦然：不必被形式框住，無論何時何地品飲哪款茶、使用何種茶具，都能自在啟飲；可以在清晨出門前以一盞茶提振精神，也可以在聚會中以茶款待交流；可以獨飲沉澱心緒，也能與人共享風味與故事。王德傳希望透過茶，邀人們重新思考品茶的可能：讓喝茶回到最自由的狀態，隨光而行，馳向無界。

王德傳丙午馳光新春禮，以光為馬，啟程無界。（圖／品牌業者提供）

德傳丙午新春「馳光」茶禮系列依不同品茶情境，推出多款組合選擇。其中，《馳澄禮盒》以 2025 凍頂安尚烏龍為主軸，搭配蜜香梨山高山烏龍與阿里山高山烏龍，新春價 NT$3,380–NT$5,580；《馳心禮盒》則以迎香安尚烏龍為核心，搭配蜜香梨山高山烏龍與阿里山高山烏龍，新春價 NT$1,580–NT$2,580。主打輕盈明亮風味的《馳光禮盒》，以阿里山高山金萱烏龍、蜜香紅烏龍等茶款組合呈現，新春價 NT$1,180–NT$1,380；而首度推出的袋茶形式《馳光袋茶禮盒》，內含凍頂烏龍（12入）與金萱烏龍（12入）原葉立體袋茶，以更便利的方式，讓茶自然融入日常生活，新春價 NT$990。

王德傳丙午新春禮-馳心禮盒。（圖／品牌業者提供）

從好運牛軋糖到春節禮盒一次備齊！糖村說，逢年過節、拜訪親友或企業往來，「送什麼才體面又有心意」始終是大家關心的課題。現代送禮不再只是「好吃就好」，更講究儀式感與設計巧思。

象徵甜蜜與凝聚的牛軋糖，被譽為春節必備的「好運糖」。（圖／品牌業者提供）

其中，好運必備首選－牛軋糖・好運糖。牛軋糖是春節不敗經典，象徵甜蜜與心意，寄託新年的美好期盼。甜而不膩，寓意好事連連；黏合緊密，象徵凝聚穩固。更流傳著考生吃牛軋糖就能高中狀元的傳說，被視為帶來好運的「好運糖」。因此，春節送牛軋糖，不只是美味，更是一份深厚的祝福。

糖村從好運牛軋糖到春節禮盒一次備齊。（圖／品牌業者提供）

