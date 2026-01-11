DQ冰淇淋推杜拜巧克力開心果暴風雪 法朋草莓大福禮盒這時間開搶
記者李鴻典／台北報導
美國冰淇淋品牌Dairy Queen推出 2026 首支新品「杜拜巧克力開心果暴風雪」！DQ新品可望延續開幕以來在社群上掀起的「倒杯不灑」打卡風潮，再次引爆暴風雪熱，搶佔新年最潮必吃冰品地位。
DQ推出全新口味「杜拜巧克力開心果暴風雪」。基底特地選用醇香絲滑的比利時巧克力醬，混合甜筒脆餅與滿滿開心果碎，表面淋上特調開心果醬，以三重層次演繹杜拜巧克力的獨特魅力，讓你同時享受香甜巧克力、濃郁開心果、酥脆脆餅的完美滋味，每一口都超「有料」，讓咀嚼控大大滿足！
DQ「杜拜巧克力開心果暴風雪」搶搭不退燒的杜拜巧克力熱潮，將台北 101 店最受歡迎的「開心果暴風雪」驚喜進化，結合兩大爆紅元素打造「雙倍潮流」新品，即日起正式開賣，標準杯（255克）售價新台幣180元。此外，為讓更多消費者與好友在新年初始就能感受DQ歡樂氛圍，即日起至1月23日，每天11:00至 12:30，購買標準杯及其以上暴風雪，就能獲得一次轉盤機會，並贈送轉盤數字對應球數的冰淇淋！展開「加倍滿足」的 2026 年。
甜點圈即將再度暴動！「法朋烘焙甜點坊 Le Ruban Pâtisserie」每年一開賣就引爆搶購、被老饕封為「神級必收」的草莓大福禮盒，2026 強勢回歸！這次更一口氣推出兩款風呂敷限定版本—「祈願日本風呂敷草莓大福禮盒（深色）」與「如意日本風呂敷草莓大福禮盒（淺色）」，兩款皆售價1680元，不只把草莓季的奢華做到極致，更把送禮的面子直接拉滿。「法朋」官方宣布，將在1/12 晚上8點開放預購，1/16起開始取貨，鎖定年節送禮與草莓控收藏需求，搶攻年末年初甜點檔期。
禮盒集結6款草莓、6種內餡風味，從台灣到日本人氣產地一路吃到心臟爆擊！每一顆都是「草莓本人」加「雙層內餡」的奢侈配置，酸甜、花果、堅果、柑橘、抹茶、茶香一次到位，等於把整個草莓季濃縮成 6 口密集度。首先是彰化沐光農場的「紅顏草莓」，酸甜平衡最耐吃，搭配經典卡士達加草莓果醬，是怎麼吃都不膩的入門王者；接著是甜度爆表的福岡「博多甘王草莓」，以莓果卡士達加玫瑰醬帶出花果香，浪漫到像在嘴裡開花。喜歡層次感的人一定要鎖定日本「眉山・水蜜桃草莓」，細緻香氣帶水蜜桃感，搭配開心果卡士達加雙草莓果醬，堅果香一出場直接加分；而走清爽路線的則是日本「菊池・糖蜜草莓」，甜感溫潤不刺激，配上卡士達加柚子檸檬果醬，乾淨俐落、吃完嘴巴很清。抹茶控會為「奈良・古都華草莓」失守，濃郁果香遇上抹茶卡士達加抹茶生巧，日系感最強、後韻超長；最後是栃木縣「愛的味道草莓」，多汁柔和，搭配紅玉紅茶卡士達加紅茶巧克力，茶香成熟、越嚼越迷人。
日本神戶在地美食，日式炒麵專門店「長田本庄軒」，已在北台灣有三家門市，被網評讚稱為台灣最好吃的日式炒麵，秘訣在於每天店舖現場製麵、熟成，現點現煮後在高溫4百度的鐵板上，以旋風式炒法翻炒出原汁原味的日式炒麵，除跟日本同步的好味道，麵條入口彈牙口感也是讓客人最回味無窮的美食體驗。中部第一家「長田本庄軒」進駐新光三越臺中中港店，將於2026/1/13~1/14舉辦連2天的開幕活動，每日限量前80名，單筆消費滿500元再送500元餐點商品抵用券。
北台灣的朋友也有好康，丸亀製麵「徐匯廣場店」同時於2026/1/13開幕，開幕首２天（1/13～1/14），只要加入丸亀製麵官方LINE好友，並於店內消費滿300元，即贈送「釜揚烏龍麵（中）」麵費兌換券1份(５張)。1/13 (二)限量60份、1/14 (三)限量40份，每人限兌換１份，數量有限，送完為止。
正月品嚐日式御節料理有「為新的一年帶來幸運」的寓意，「藝奇 日式料理」極炙套餐結合火焰牛排桌邊秀和日式三大名物「鍋物、刺身、釜飯」7道美肴，均一價880元，讓老饕正月品嘗精緻的開運日料，即日起至2/28憑社群或官網活動畫面，內用消費2客套餐就招待金黃酥炸軟殼蟹。小資族最愛的平價台式鐵板燒品牌「就饗」，即日起至2/28完成品牌LINE官方帳號活動，有機會獲得蒜香鮮蝦、醬炒蛤蠣等招牌菜兌換券。
迎向2026丙午新春，王德傳以「馳光｜以光為馬，啟程無界」為題，推出全新德傳丙午新春「馳光」茶禮。火馬象徵奔放、熱情與不設限的前行—而品茶亦然：不必被形式框住，無論何時何地品飲哪款茶、使用何種茶具，都能自在啟飲；可以在清晨出門前以一盞茶提振精神，也可以在聚會中以茶款待交流；可以獨飲沉澱心緒，也能與人共享風味與故事。王德傳希望透過茶，邀人們重新思考品茶的可能：讓喝茶回到最自由的狀態，隨光而行，馳向無界。
德傳丙午新春「馳光」茶禮系列依不同品茶情境，推出多款組合選擇。其中，《馳澄禮盒》以 2025 凍頂安尚烏龍為主軸，搭配蜜香梨山高山烏龍與阿里山高山烏龍，新春價 NT$3,380–NT$5,580；《馳心禮盒》則以迎香安尚烏龍為核心，搭配蜜香梨山高山烏龍與阿里山高山烏龍，新春價 NT$1,580–NT$2,580。主打輕盈明亮風味的《馳光禮盒》，以阿里山高山金萱烏龍、蜜香紅烏龍等茶款組合呈現，新春價 NT$1,180–NT$1,380；而首度推出的袋茶形式《馳光袋茶禮盒》，內含凍頂烏龍（12入）與金萱烏龍（12入）原葉立體袋茶，以更便利的方式，讓茶自然融入日常生活，新春價 NT$990。
從好運牛軋糖到春節禮盒一次備齊！糖村說，逢年過節、拜訪親友或企業往來，「送什麼才體面又有心意」始終是大家關心的課題。現代送禮不再只是「好吃就好」，更講究儀式感與設計巧思。
其中，好運必備首選－牛軋糖・好運糖。牛軋糖是春節不敗經典，象徵甜蜜與心意，寄託新年的美好期盼。甜而不膩，寓意好事連連；黏合緊密，象徵凝聚穩固。更流傳著考生吃牛軋糖就能高中狀元的傳說，被視為帶來好運的「好運糖」。因此，春節送牛軋糖，不只是美味，更是一份深厚的祝福。
更多三立新聞網報導
搶看！小新迷暴動 全亞洲最大《蠟筆小新》35周年最狂版本落腳台北華山
網稱「若有代理孕母，老婆還會活著」 作家：是因為你
算命師稱「馬年媳婦旺家運」 重賞上億豪宅反阻富二代真愛？
麥當勞漢堡變小？「超真實對比照」曝光網酸爆 業者解釋了
其他人也在看
曹西平靈堂傳冷清「沒藝人現身」！殯葬業者道歉揭真相 乾兒子慟發聲
小冬瓜強調，自己從未向任何媒體提供或透露弔唁人數相關資訊，也未曾掌握或統計實際到場人數，更不可能說出「親友與藝人未現身、場面冷清」等內容。他直言，相關報導恐造成家屬對治喪團隊協助與服務的誤解，盼外界協助更正與說明，對因此造成的困擾也深表歉意。據了解，曹西...CTWANT ・ 2 小時前 ・ 9
曹西平靈堂開放首日！0親友、藝人前往悼念 「現場狀況」他全說了
66歲資深男星曹西平去年12月29日在家中猝逝，消息傳開後讓許多粉絲感到不捨，而曹西平後事則由感情深厚的乾兒子Jeremy全權處理，今（10日）曹西平靈堂開放首日，不過現場卻僅有少數人前去哀悼。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前 ・ 108
好天氣要來了！台灣上空「一片橘紅」 下週回暖飆27度
持續受到大陸冷氣團南下影響，全台明顯降溫，不過氣象粉專「觀氣象看天氣」表示，下週開始明顯回暖，且會氣溫逐日升高，中南部可上看27度，並持續至下週末。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 18
美軍驚傳拿「秘密武器」打委國！士兵瞬間吐血癱瘓 秒殺百人過程曝光
即時中心／高睿鴻報導美國近日出兵攻打委內瑞拉，以迅雷不及掩耳的速度，直接抓捕該國總統馬杜羅（Nicolas Maduro），使後者的威權統治瞬間倒台，速度之快震驚國際社會。除了委國及其盟國，幾乎未能展現任何反制手段及還手力量，美軍方面更是0傷亡，更凸顯其驚人戰力；不僅如此，現在竟還傳出，有當時在場的委國警衛，懷疑美軍用了一種「威力強大的秘密武器」，因為他目擊委內瑞拉士兵當場跪倒、鼻血直流、甚至吐血。民視 ・ 3 小時前 ・ 125
大冷天要結束了！氣象署證實「這天」之後回暖 日夜溫差恐加劇
即時中心／高睿鴻、謝宛錚報導台灣多數地區近幾天都相當寒冷，氣象署預報員劉沛滕今（11）早說明，受大陸冷氣團影響，今日早晚各地都還是偏冷；北台灣因直接受冷空氣影響，所以一整天都是較寒冷的狀況。降雨方面，因這波冷氣團帶來較乾燥天氣，所以只有東部少數地區會出現零星降雨。劉沛滕還說，冷氣團強度將逐漸減弱，明日白天後，各地高溫有望略微上升，有機會都達到20度上下、中南部甚至上看24至25度，但日夜溫差依舊巨大。民視 ・ 2 小時前 ・ 2
跟「阿滴英文」說再見！ 阿滴突宣布頻道改名 背後原因曝光
[FTNN新聞網]實習記者陳予芊／綜合報導百萬YouTuber阿滴近日無預警宣布，陪伴無數學習者成長、走過11年的YouTube頻道「阿滴英文」即將走入歷史，自2026年起，...FTNN新聞網 ・ 4 小時前 ・ 33
國民黨慘了！媒體人預言2026恐大敗、狂丟5縣市 敗因竟是「他」
即時中心／高睿鴻報導雖然去（2025）年夏天於「全國大罷免」一戰遭逢失利，但民進黨很快站穩腳跟，迅速備戰2026年縣市長大選；近日已對多縣市完成徵召或提名，等同讓選戰提早開打。比起綠營積極整軍經武，國民黨不斷挨轟動作慢，多數縣市都還無法確定誰能出戰，且內部矛盾嚴重；為此，民調機構《美麗島電子報》董事長吳子嘉重砲猛轟藍營，直言若主席鄭麗文不拿出魄力，國民黨可能至少得丟5縣市，而她本人也得黯然下台。民視 ・ 1 天前 ・ 734
CPB／台灣名投曹錦輝確定轉戰中國「福州海俠隊」！首場賽事曝光
在台灣棒球史上，很難找到一個人的名字能同時代表「極致天才」與「極端爭議」，如今，這個名字即將在海峽對岸再度點燃話題。中國城市棒球聯賽（CPB）福州海俠隊今（10）日正式宣布，現年44歲的台灣名投曹錦輝加盟球隊，並預告這名曾震撼美職與中職的投手，將於1月13日迎來他的聯賽首秀。三立新聞網 setn.com ・ 18 小時前 ・ 243
今晚冷氣團報到急凍！恐再探「個位數低溫」 粉專：明晚0°C線壓境
大陸冷氣團影響，各地氣溫明顯偏低。中央氣象署今（10）日持續針對8縣市發布低溫，今晚至明上午北部、東北部及金門局部地區有10°C以下氣溫（黃色燈號）發生的機率，請注意。對此，氣象粉專「觀氣象看天氣」提醒，新一波大陸冷氣團今晚南下，明晚0°C線將會壓境，且今年1月至今，已連續10天達到冷氣團標準，預計冷空氣影響將會持續。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發表留言
曹西平靈堂曝光！傳場面冷清「0藝人弔唁」乾兒子悲痛發聲
娛樂中心／周希雯報導資深藝人曹西平上個月底驚傳在家中猝逝，享壽66歲；由於他生前與親人關係不和睦，起初傳出家屬不願接手後續喪禮事宜、鬧出不少風雨，所幸最終達成共識，交由感情深厚的乾兒子Jeremy全權處理。對此，曹西平靈堂已在昨（10日）開放，卻傳出場面冷清，只有數位粉絲前來悼念、未有任何親友；乾兒子稍早也悲痛發文了。民視 ・ 6 小時前 ・ 15
冷氣團凍到下週一！高溫上看26度「暖到這天」
還沒冷完！氣象署指出，今（10）日晚間再度受到一波冷氣團影響，晚間至明晨局部低溫將跌破10度，冷氣團下週一（12日）白天減弱，氣溫漸漸回升，未來一週全台高溫突破20度，中南部甚至可達26度，但要注意日夜溫差大。三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前 ・ 1
冷到發抖！明起全台急凍「下週一清晨恐剩8度」 還可能出現颱風
氣象署指出，今晚起至下週一清晨，北部與東北部整天偏冷，中南部日夜溫差大。西半部與東北部低溫約在11至13度間，花東地區則約15度。特別是明天清晨，苗栗以北、宜蘭及金門部分地區可能出現9至10度的局部低溫，下週一清晨更低，預估局部地區將出現8度。白天高溫方面，明日北...CTWANT ・ 21 小時前 ・ 4
三段變溫！寒流發威「凍探7度」冷3天 中南部恐更極端
低溫持續！中央氣象署指出，週六（10日）清晨冷氣團配合輻射冷卻，可能再達寒流等級，局部地區低溫不排除剩7度，週日（11日）、下週一清晨輻射冷卻強，中南部可能比北部更冷；下週一（12日）白天冷氣團減弱後迎來回溫，一路減弱至下週四（15日）轉為東北季風影響；氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」發文分析下週後半到週末（17、18日）的天氣型態，早晚的寒冷與本週相比減弱，但北東出現局部雨。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 3
保麗龍、氣泡紙別亂丟！環保局：最高罰6000元
生活中心／林依蓉報導隨著農曆新年即將到來，民眾紛紛展開大掃除。然而，許多人習慣將保麗龍與氣泡紙併入一般垃圾，或在未經分類的情況下直接丟入資源回收桶。環保局提醒，此舉恐觸犯《廢棄物清理法》，違者最高可處新台幣6,000元罰鍰。呼籲民眾在清理家中廢棄物時，務必遵守分類規定，以免因一時疏忽導致荷包失血。民視健康長照網 ・ 23 小時前 ・ 51
孫淑媚生日快樂！45 歲迎來「美貌大逆轉」從苦命台語歌手→韓系比基尼正妹 被封：逆齡天花板！
而真正讓這波討論全面炸開的關鍵，其實要回到去年她登上台北時裝周伸展台的那一刻。當時她以俐落造型現身，線條緊實、比例修長，站上伸展台毫不怯場，氣場一出場就抓住所有目光。照片曝光後立刻在社群瘋傳，不少人驚呼「完全不像 40+」、「這狀態太誇張了吧」，也讓更多人重...styletc ・ 2 天前 ・ 25
關禁閉上車機會可期！ 內資上看這「飆股」目標價300元
大和資本證券指出，記憶體受惠AI資料中心需求強勁與供給持續受限，2026年將延續價格上升趨勢。有鑑於大宗記憶體供給短缺，記憶體產品單位售價2025第四季至本季將大幅上揚，帶動2026年獲利表現強勁。大和資本看好的全球五大記憶體指標股，包括美股的美光，日股的鎧俠，韓股的S...CTWANT ・ 3 小時前 ・ 8
進ICU沒再出來！69歲趙學煌離世 寇世勳悲痛送別：一路好走
資深演員趙學煌26年前因車禍導致下半身癱瘓，便以輪椅代步，然而今傳出不敵病魔辭世，享壽69歲。二女兒趙璿悲痛證實噩耗，表示：「勇敢堅強的爸爸去當天使了。」消息傳出後，演藝圈好友紛紛哀悼。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 17 小時前 ・ 16
冷氣團殺到苗栗以北破10度 下週變天時程一次看
受大陸冷氣團南下影響，今（11）…民報 ・ 10 小時前 ・ 1
0度線逼台冷到明天！下週迎27度大回暖 享受冬日陽光
0度線逼台冷到明天！下週迎27度大回暖 享受冬日陽光EBC東森新聞 ・ 7 小時前 ・ 1
黃偉哲震撼表態！現身挺「這人」參選高雄市長 盼南台灣攜手合作
即時中心／黃于庭報導民進黨持續布局2026大選，高雄綠委賴瑞隆、林岱樺、許智傑、邱議瑩均有意爭取市長大位，黨內初選進入決戰時刻，各選將使出渾身解數，勤跑地方、舉辦造勢活動。對此，邱議瑩今（10）日公布選前之夜「團結高雄贏之夜」神秘嘉賓，特別邀請台南市長黃偉哲親臨現場助陣，展現南台灣城市攜手合作、共同前進的團結氣勢。民視 ・ 1 天前 ・ 99