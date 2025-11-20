DQ冰淇淋開幕時間+地點！台灣店必吃品項有哪些？開心果暴風雪、疊疊樂甜筒太誘人

來自美國的經典美式冰淇淋DQ，主打反地心引力冰品的「倒杯不灑」特色，正式在今年重回台灣開店，地點就在台北101美食街，將於11月18日開幕。

DQ冰淇淋亮點：「倒杯不灑」魔法回歸 ，開心果品項必吃

DQ冰淇淋的暴風雪系列採用獨家配方黃金比例奶漿，以40%的完美空氣比例成就經典的「倒杯不灑」魔法，讓冰淇淋入口綿密又輕盈，DQ新門市更全面升級改良加料配方，增添多層次口感，讓經典美味再進化。暴風雪系列將推出9種不同口味，包含Oreo、薄荷巧克力、抹茶、杏仁、水果、巧克力、萊姆葡萄、麻糬，以及深受台灣消費者喜愛的開心果。

DQ冰淇淋亮點：超萌疊疊樂甜筒

DQ冰淇淋的獨家奶漿，不僅能創造出經典的「倒杯不灑」，還能化身為神奇的「疊疊樂甜筒」。除了有單球、雙球的甜筒冰淇淋選擇之外，更可一次享受5球甜筒的滿足幸福感。「疊疊樂甜筒」擁有超萌球狀外型，隨手拍都散發著超上鏡的美式復古風，頂端捲曲的造型更巧妙代表 DQ 招牌字母「Q」。

DQ冰淇淋亮點：2.5吋獨享冰淇淋蛋糕，裱花現點現做

DQ也推出30種多樣的冰淇淋蛋糕選擇，還有市面少見的2.5吋獨享冰淇淋蛋糕，250元起的高CP值售價，讓小資族也能輕鬆滿足日常生活儀式感。

另外門市同步販售 4 吋至 8 吋的多款冰淇淋蛋糕，現場特別設有專業裱花師駐點，無須預約也能擁有專業糕點裱花師精心裝點過的精緻冰淇淋蛋糕，部分品項也能依個人需求客製化加上姓名或祝福語。

DQ冰淇淋亮點：聖誕節限定蛋糕登場

DQ推出2款以聖誕主題設計的造型冰淇淋蛋糕，於12月1日正式開賣，6吋「花圈禮讚冰淇淋蛋糕」以濃郁巧克力香氣呈現歲末溫暖氛圍，繽紛外型充滿著節慶歡樂感，而2.5吋「小樹雪人獨享冰淇淋蛋糕」 則以可愛造型與草莓起司蛋糕的甜蜜氣息擄獲人心，適合情侶浪漫約會。





DQ冰淇淋台灣門市地點、開幕時間

地點：台北101

開幕時間：2025年11月18日

DQ官方IG

