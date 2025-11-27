「Dr.謝克斯」登場！北市推出性病與愛滋衛教動畫 強化青少年健康知識

【警政時報 薛秀蓮／台北報導】隨著社群媒體普及與網路資訊快速流通，青少年接觸兩性議題與性行為相關內容的機會大幅增加，性觀念也日益開放，性傳染病逐漸年輕化的發展趨勢成為不容忽視的議題。為強化年輕族群的性健康知識，臺北市立聯合醫院昆明防治中心即日起推出5支《性病小學堂》系列動畫影片，內容包含安全性行為、愛滋病、梅毒及淋病等，以輕鬆有趣的方式呈現性健康知識，並融入各種臺味彩蛋，讓觀眾在會心一笑的同時，也能吸收正確的性傳染病預防觀念。歡迎民眾透過YouTube「昆明防治中心」或Facebook「KPCC：昆明防治中心」觀賞影片，一起學習性健康知識！

臺北市立聯合醫院昆明防治中心推出5支《性病小學堂》系列動畫影片。（圖／臺北市立聯合醫院昆明防治中心 提供)

根據疾病管制署監測資料顯示，全國愛滋通報人數自107年起持續下降，顯示相關防治措施已有成果；但相較之下，性傳染病疫情近年卻呈現升溫趨勢。梅毒自109年起通報病例已連續四年上升，以13至24歲增幅最為明顯，113年較112年成長19%，其中男性上升9.4%、女性更大幅增加52.2%。113年淋病通報病例雖然較112年下降7.9%，但13至24歲的病例數仍偏高，反映性病呈現年輕化的現象。

《性病小學堂》原創角色 – 阿寶與小奇，帶領民眾從日常場景認識性病。（圖／臺北市立聯合醫院昆明防治中心 提供)

為防止愛滋及性傳染病疫情蔓延，臺北市立聯合醫院昆明防治中心與動畫團隊合作，製作《性病小學堂》系列動畫，透過原創角色Dr.謝克斯 (Sex)、阿寶與小奇的互動，巧妙加入臺灣美食、祭祀文化等在地元素，將性健康知識轉化為輕鬆易懂的趣味動畫，5支影片內容分別為：「什麼是安全性行為？」、「什麼是愛滋病？」、「愛滋病的預防與篩檢」、「什麼是梅毒？」、「什麼是淋病？」等。影片中提供正確使用保險套、破解愛滋迷思、掌握性病症狀及預防方法等實用指南，讓觀眾輕鬆建立正確的性健康觀念。全系列更提供英文字幕版本，讓國際朋友也能一同學習！

《性病小學堂》特別結合本土文化元素，打造貼近臺灣日常、引發共鳴的衛教動畫。（圖／臺北市立聯合醫院昆明防治中心 提供)

昆明防治中心袁美珍副主任表示，性傳染病防治關鍵在於「安全性行為」與「主動篩檢」，民眾應培養正確的性健康觀念，落實全程正確使用保險套的安全性行為，以有效降低感染性病與愛滋的風險。並呼籲有性行為的民眾定期接受性病與愛滋病毒篩檢，早期發現不僅可及時治療，也能防止傳染，以行動保護自己與他人。

《性病小學堂》邀請民眾跟著Dr.謝克斯(Sex)一起認識性病、預防性病。（圖／臺北市立聯合醫院昆明防治中心 提供)

臺北市立聯合醫院昆明防治中心

YouTube：https://www.youtube.com/@KPCC昆明防治中心

Facebook：https://www.facebook.com/KPCC1/?locale=zh_TW

