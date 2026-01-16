Dr.SANTE韓國善對 全新品牌好友 新生代女神 雷嘉汭親身分享穩肌保養密訣

【警政時報 司徒／臺北報導】韓國 NO.1 醫美保養品牌「Dr.SANTE 善對」舉辦「Dr.SANTE韓國 善對 X 品牌好友 雷嘉汭 新品上市記者會」，邀請「品牌好友」新生代女神雷嘉汭現身站台。活動現場，雷嘉汭以純白的俐落颯帥褲裝以及清新自然的好氣色亮相，親自分享自己從韓劇現場到日常生活，穩肌保養的秘訣—「Dr.SANTE韓國善對甘菊藍經典舒緩 三步驟」的保養品使用心得。

「Dr.SANTE善對」品牌好友雷嘉汭受邀出席記者會，分享自己在螢光幕前的穩肌保養祕訣。(圖/Dr.SANTE韓國善對台灣總代理_承詠生技 提供)



雷嘉汭2023年在電視劇《八尺門的辯護人》首度擔綱女主角以驚豔的演技廣受好評，並以此劇入圍第59屆金鐘獎迷你劇集女主角，之後，她參演於Disney+韓劇《十二使者》，與馬東石、徐仁國及朴炯植等韓國一線明星共同演出，劇中飾演象徵「蛇」的天使鈴兒，透過演技來展現柔韌與力量兼具的特質，讓該角色成為劇中溫暖的亮點。2024年更以《十二使者》榮獲第11屆首爾國際電影大賞亞洲新銳演員獎，展現國際新星的無限潛力。

長時間在劇組工作、出外景，雷嘉汭表示，她總是隨身攜帶「Dr.SANTE韓國善對 甘菊藍舒緩修護系列」，尤其在演出或工作前，更會特別注意肌膚的保濕狀態。雷嘉汭表示，自己會先使用「Dr.SANTE韓國善對 甘菊藍舒緩修護機能化妝水」，富含66%洋甘菊花水取代純淨水，舒緩肌膚不適，以及珍貴甘菊藍精華修護肌膚屏障，預防問題肌產生，和50,000ppm韓國智異山野生薄荷萃取，調理安撫，並添加11種大小分子玻尿酸，強效補水，是雷嘉汭每日必用的「穩膚神水」；再搭配「Dr.SANTE韓國善對 甘菊藍舒緩修護安瓶精華」，除了上述珍稀成份，能密集修護肌底與強化肌膚屏障，更添加草綠鹽角草萃取，保濕水潤，抵抗外在環境傷害。最後再使用「Dr.SANTE韓國善對 甘菊藍舒緩修護天藍潤澤霜」輕鬆鎖住水份，讓肌膚維持穩定，看起來柔嫩光澤感Plus，上妝也更加服貼！

新生代女神雷嘉汭出席品牌「Dr.SANTE善對」活動。(圖/Dr.SANTE韓國善對台灣總代理_承詠生技 提供)

長期在戶外工作、運動，加上燈光與妝容壓力，雷嘉汭特別欽點「Dr.SANTE韓國善對 甘菊藍舒緩修護系列」，狂讚「Dr.SANTE韓國善對 甘菊藍經典舒緩修護三步驟」超強大的保濕與修護力是她的「肌膚救星」─「就像運動和工作後需要休息，肌膚也需要全方位的後援。」因為太好用，自己還跟媽媽一起分享，媽媽使用過後，也覺得不黏膩、好吸收，爸爸跟哥哥也同步跟進使用，因此「Dr.SANTE 韓國善對 甘菊藍舒緩修護系列」現在也成為鎮家之寶，守護全家的好膚質。

新生代女神雷嘉汭也許下2026新願望，期望今年將自己調整在充滿能量的最佳狀態，也堅信好膚質才能為自己每天帶來好心情。雷嘉汭表示自己平時必帶的工作出差隨身小物，除了聖木和一些淨化的小物，然後再來就是「Dr.SANTE韓國善對 甘菊藍經典舒緩修護 三步驟」穩膚神水、甘菊藍精華、布魯霜。提到電影工作，雷嘉汭分享，自己的全新作品，奇幻動作喜劇片《叫我驅魔男神》在新年賀歲上映了，希望大家前往支持觀賞。同時也喜氣宣佈1/30有一部新的影集作品《那些你不知道的我》即將上映。至於其它作品的準備工作，雷嘉汭表示，因為角色需求，自己最近在努力練習練琴，正在籌備一部全新的作品，也敬請大家支持和期待。新生代女神雷嘉汭表示，未來也將持續愛用「Dr.SANTE 韓國善對 甘菊藍舒緩修護系列」，徹底實行每日穩肌「三步驟」——穩膚神水、甘菊藍精華、布魯霜，讓肌膚狀態更加健康透亮有彈性，保濕滋潤度明顯提升，煥發自然光澤感，隨時保持清新好氣色。

