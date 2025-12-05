■Dr.Selena楊倩琳博士：從逆境到財務自由的「致富原力」

文．劉秉勳

這次專訪Dr.Selena楊倩琳博士，對我來說是一次震撼教育。在見到她之前，我對她的印象停留在「暢銷書作家」、「小資理財教主」，以及那亮眼的學歷──上海財經大學博士與英國University of Surrey碩士。但當我深入了解她的成長經歷，才意識到這是一個將所有人生逆境，都轉化為強大內在動力的故事。她不僅是一位策略長(現任易飛網集團策略長顧問)，更是一位真正的「逆轉女王」。

人生起點與逆境中的學習

我從小時候的經歷開始提問。她坦言，童年時父母離異，單親家庭的匱乏感讓她看到同學能學才藝、買漂亮衣服，從那一刻起，她就意識到：自己的命運必須自己掌握。這種強烈的「求變」渴望，驅使她走上了一條與眾不同的路，也培養獨立自主的性格。

她談到自己在印刷廠、麵包店打工的歲月，語氣平靜卻充滿力量。「靠勞力賺錢是無力且沒法達成自己目標的。」這句話簡潔而沉重，是她決定徹底轉變思維的起點。她發現，無論你多麼努力地工作，體力與時間終究有限，唯有找到一種能讓錢為你工作的系統，才能真正翻轉人生。

從基層勞動到追求最高學術殿堂，這中間的跨度令人難以想像。她坦承攻讀博士班的過程極為辛苦，她必須邊上班邊唸書，假日幾乎都在飛機和通勤上度過，甚至過年都在唸書準備口試，每天從早上九點唸到晚上。這種極致的紀律與自我要求，不僅讓她完成了學業，也成為她後來建立理財系統的基石──紀律，才是理財的第一步。

COO身分與商業決策哲學

她的職涯經歷也相當傳奇。從底層女工一路成為炘世紀數位資訊營運長及女人幫總編輯，這些實戰經驗給了她極大的優勢。她認為，作為一位COO，她的核心競爭力在於能夠將學術理論與具體商業數據相結合，深入分析商業模式。成功的高階主管必須公私分明，並且要給員工帶來願景，這是她從實務中提煉出的管理真理。

她對創業的態度卻是出乎意料的坦誠。她毫不諱言地說，如果人生能重來一次，她「不會選擇創業。」這並非因為缺乏能力，而是因為台灣創業市場競爭過於激烈，要面對蝦皮、酷澎等國外資本雄厚廠商的競爭。她從中深刻體會到「選擇賽道」的重要性。然而，無論是創業的艱辛，還是高管的壓力，都讓她更加確信，真正的財務獨立才是人生的定海神針。

獨特的理財哲學與心法

接著，我們深入探討了她的核心理財哲學。她再次回溯到國中時在麵包店打工的觀察：老闆娘靠著投資股票和房地產賺錢，這讓她發覺人不能靠死薪水，要想辦法「靠錢賺錢」。

她指出小資族有兩大致命盲點：

第一是「先消費再存錢」。她斬釘截鐵地說這是最致命的錯誤。她認為，應該把薪水一分為二，先把一半薪水存起來，剩下的再來分配消費。這套薪水切割法，就是她著名的「631理財法則」(60%必要支出、30%投資、10%保險／自我成長）。

第二是「忽略日常小花費」。她指出，把日常那些看似微不足道的手搖杯、咖啡錢省下，每個月累積起來都是一筆可觀的數字。這不僅是金錢的累積，更是紀律的養成。

談到投資工具，她的建議始終如一：小資族從股票型ETF入手。她特別推薦「台灣0050」，認為它集結了台灣前五十大市值的好公司，就像是滷味盤一樣可以吃到各式各樣的東西，且具備交易手續費低和不用每天盯盤的優勢。為了讓大家更容易選股，她更自創了「三高一低好老公選股術」，幫助小資族找到高EPS、高報酬率、高殖利率、價格便宜的好股票，並開發了相關App。

她將理財階段分為三個層次，為不同年齡層提供了行動指南：20-35歲重在紀律，打好穩定的儲蓄基礎；35-45歲重在工具，開始選擇適合自己的投資標的；45歲以上重在防守，確保財富穩健增長，準備退休。

這些分階段的策略，不僅讓她在台股市場穩健獲利，也開啟了她更宏大的財富佈局。透過這些累積的紀律與工具，她得以將目光投向海外，進行更高層次的實戰操作。

在訪談中，她分享了海外投資的實戰經驗。因為朋友的介紹，她開始接觸到泰國房地產，發現曼谷市中心的房價比台北還要便宜很多，因此有了投資曼谷房地產的想法。她陸陸續續到現在也買了六、七間的泰國房產，並透過此項投資拿到了長期居留簽證。這一系列從零開始的財富翻轉，最終帶來的不僅是資產上的增長，更是內在心態的徹底釋放。

放下對外在認同的追求 翻轉他人人生的不放棄精神

她以前拚了命想要求得別人的認同(求學歷、求職位)，現在她放下一切，學會了自己肯定自己。生活在台灣很幸福，可以選擇過什麼樣的人生、在哪裡念書、跟誰結婚，都可以自己決定。現在財富自由的她目標是環遊世界一百個國家，目前已經累積超過七十個。

她最大的成就感，是把信心、勇氣教給別人，並翻轉他的人生。她的字典裡沒有「放棄」兩個字。她寧可盡全力失敗，也不要沒有做而後悔，因為「很多事情很困難，其實都是自己嚇自己」。

Dr.Selena楊倩琳博士的故事，不僅僅是關於如何賺錢，更是關於如何以一種主動、積極的心態，去選擇並主導自己的人生。她用親身經歷告訴我們：財富自由的基石，不是運氣，而是紀律、工具，以及一顆永不放棄的心。

