Drake、Jungkook都愛他！ 10億神曲製造Central Cee將首度來台開唱

入選富比士「30歲以下菁英榜」的西倫敦饒舌巨星Central Cee將於2026年3月首度來台開唱。Live Nation Taiwan 提供

入選富比士「30歲以下菁英榜」的西倫敦饒舌巨星Central Cee，正式宣佈將帶著世界巡迴《CAN’T RUSH GREATNESS WORLD TOUR – Asia 2026》將首度來台開唱。Central Cee的音樂旅程堪稱傳奇，從倫敦街頭一路饒向世界舞台，不僅被樂壇天王Drake、J. Cole與21 Savage欽點合作，更與世界級天團BTS成員Jungkook話題連線。面對即將到來的台北專場，Central Cee也開心向台灣粉絲喊話表示「到時見！」

首位Spotify破10億點擊

曾入圍全英音樂獎年度藝人肯定的Central Cee，正重新定義當代饒舌音樂版圖。他以一曲〈Sprinter〉創下首位在Spotify獲得10億次播放的英國饒舌歌曲紀錄。今年推出的首張專輯《CAN’T RUSH GREATNESS》氣勢驚人，強勢奪下英國金榜冠軍，並勇闖美國告示牌排行榜前10名。

權威樂評媒體《滾石雜誌》（Rolling Stone）與《NME》皆一致給予4顆星高度評價，盛讚其作品兼具個人深度與全球影響力，鞏固其新世代嘻哈天王的地位。

Central Cee 首次在台北專場演出。Live Nation Taiwan 提供

亞洲巡迴橫跨港韓馬台四地

Central Cee本次世界巡迴將佔領亞洲各大城市，橫跨香港、首爾、馬尼拉，並確定於3月11日登上台北TICC舞台。這場巡演是他首度以完整專場形式強勢登台。2026年1月7日上午11點Live Nation會員可獲得搶先購票機會，1月8日上午11點則於拓元售票系統全面開賣。



