DRAM再缺也沒有要飲鴆止渴！華碩打臉外媒 否認投入晶圓製造

圖為華碩董事長施崇棠。

記憶體缺貨影響PC供應與價格，外媒報導，華碩有意蓋DRAM晶圓廠、甚至將在2026年第二季就投產，引起業界一陣「不可能」的評論，而華碩今日也證實，沒有投入晶圓廠的計畫。

在CSP業者積極佈建新的資料中心，AI伺服器對HBM需求已經嚴重排擠消費性DRAM產能，加上資料中心不斷擴建，對一般伺服器需求也不斷上升，一般伺服器也會使用大量DRAM，導致一條DDR5 16GB記憶體模組的價格，從上半年才40多美元、暴增至12月中的200～220美元，業界評估，到了2026年第一季應會上漲至300美元。影響所及，不少2026年將上市的入門款與中價位筆電，內建DRAM恐怕都會從16GB縮水成8GB，至於微軟原先要求支援Copilot的AI PC，DRAM最少得用64GB，現在也已經放寬規定，可見DRAM缺貨的嚴峻狀況。

廣告 廣告

正因為DRAM缺口太大，有外媒直指，華碩計畫大規模進軍DRAM市場，最快可能在2026年第二季末量產，引起業界一陣譁然與不相信，因為晶圓廠土建大概就要兩年，還不包括興建無塵室、進設備所需時間，經營團隊的來源也是另一個問題，而且DRAM產業特性猶如期貨，看錯趨勢或是技術沒跟上，光是廠房與設備的折舊攤提就賠不完，尤其當產業進入低潮時，DRAM價格跌破變動成本、等於賣一顆賠一顆，在DRAM產業循環週期已經發生過無數次。 也因為蓋晶圓廠費時久，除非華碩直接併購既有DRAM廠，不可能在2026年就量產，可是現在DRAM前景一片大好，應該也沒有DRAM廠會在這個時間點願意出售。

而針對外媒的報導，華碩26日回應，華碩沒有投入晶圓廠的計畫。

不過，記憶體缺貨、漲價已經為包括華碩在內的所有PC品牌廠2026年的營運，投下變數，雖然華碩曾在11月的法說會表示，包括零組件庫存與通路庫存在內，華碩有四個月的庫存，換言之可以撐到2026年第一季再看DRAM供需狀況決定要不要漲價，然而DRAM一路狂漲，華碩共同執行長胡書賓在12月中已鬆口表示，PC漲價已是趨勢，華碩也會漲價，時機還在挑。



回到原文

更多鏡報報導

記憶體全面缺貨、大漲 華碩共同執行長胡書賓定調：PC漲價已成大趨勢

獨家／記憶體暴漲三個月不回頭 一位筆電業高層的沈重告白

不漲價破功！宏碁董座陳俊聖鬆口：明年Q1價格一定跟現在不一樣