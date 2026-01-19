DRAM報價飆漲30%！南亞科2025 Q4獲利翻倍 總座李培瑛：缺貨潮將延續

記憶體大廠南亞科技（2408）今（19）日召開2025年第四季法人說明會。受惠於AI浪潮強勢驅動伺服器需求，加上全球DRAM供給端產能受限，南亞科第四季稅後淨利衝上110.83億元，單季每股盈餘（EPS）高達3.58元。總經理李培瑛指出，隨著AI應用持續擴展，DRAM市場正迎來結構性的供需緊繃，缺貨潮預計將貫穿2026全年。

報價、銷量雙增 帶動毛利率強彈至49%

南亞科第四季合併營業收入達300.94億元，較上一季顯著增加60.3%。獲利大幅跳升的核心動能來自報價走強，第四季DRAM平均售價（ASP）季增超過30%，銷售量亦同步呈現低雙位數百分比的成長。



在量價齊揚下，南亞科第四季營業毛利來到新台幣147.59億元，單季毛利率由上季的18.5%暴衝至49.0%，改善幅度高達30.5個百分點。李培瑛分析，獲利結構的改善主要歸功於市場價格趨勢，公司單季稅後淨利率已達36.8%。累計2025全年營收為665億8,700萬元，每股盈餘2.13元，成功扭轉去年的虧損狀況。

市況展望：AI核心驅動與全線缺貨預警

針對未來市況，李培瑛特別強調AI與一般伺服器將是2026年DRAM需求的關鍵引擎。他指出，隨著未來高頻寬與高密度DRAM持續擴展至雲端及邊緣AI應用，市場對高效能記憶體的需求將無止境增長。



然而，在供給方面，產業現況並不樂觀。李培瑛預估，2026年及2027年上半年的新增產能非常有限。由於主要供應商為了滿足關鍵客戶的需求，紛紛投入產品組合優化，將產能優先配置給HBM等高階產品，這使得其他主流產品的供給更加侷促。在產能受限的壓力下，南亞科預期包括DDR5、LPDDR5、DDR4、LPDDR4及DDR3在內的全系列DRAM產品，都將持續面臨缺貨挑戰。

三大需求端動能齊發：伺服器、手機與消費電子

在需求面的觀察上，南亞科展現出全方位的成長視野：

一、伺服器領域：受惠於數據中心建設，對HBM與傳統RDIMM的需求增加極為顯著。

二、PC與手機市場：雖然終端銷量波動，但單機的DRAM搭載量（Content per box）持續提升，支撐了出貨動能。

三、消費型電子產品：包含智慧穿戴、家電等多元化的應用，對DRAM維持穩健且強勁的需求。



面對各區域市場，李培瑛指出美國、中國與日本在雲端運用上的需求最為熱絡，甚至連全球大型電池製造商的需求也相當強勁。

2026年資本支出創高 鎖定1C/1D先進製程

為因應下世代技術競賽，南亞科董事會預計核准2026年資本支出約新台幣500億元。其中約70%將用於新廠廠務設施的加速建置，其餘30%則投入設備採購。

新廠廠房預計於2027年年初開始裝機，初期月產能目標為2萬片，將鎖定下一世代記憶體解決方案。在技術進展上，10奈米級第三代（1C）、第四代（1D）製程及客製化AI專案皆如期推動；其中，128GB DDR5 RDIMM伺服器產品已通過功能測試，其Mono-die速度達7200Mb/s，顯現南亞科在高端伺服器市場的競爭力。



南亞科也分享了在ESG領域的具體成果，2025年再度獲得CDP氣候變遷與水安全雙「AList」肯定。針對外界關注的赴美設廠議題，李培瑛明確表示目前無此規劃，將以直接交易經營美國市場。



面對2026年可能的市場變動，南亞科強調將透過動態調整DDR3（目前約佔2成）與DDR5（目前超過1成）等產品的比重，並強化與客戶的即時溝通機制，以應對重複下單（Double Booking）與供應鏈風險，確保在缺貨潮中發揮穩定的供應力量。



