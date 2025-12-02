DRAM大缺貨 製造商惜售

全球記憶體市場供需失衡持續升溫，不僅終端品牌飽受缺料與成本墊高壓力，外媒報導，連三星集團內部都出現「親兄弟明算帳」的情況，三星半導體（DS）部門拒絕同集團手機事業部門提出的DRAM長約請求。

三星集團內部的事件，凸顯當下記憶體一貨難求，製造商惜售，出現「連自家人都不給」的狀況。業界指出，今年記憶體進入「超級周期」，高階LPDDR與高頻寬記憶體（HBM）產能被AI應用大量吸收，造成供給缺口快速擴大。

韓媒報導，三星電子手機事業部門原希望和三星半導體部門簽署一年以上長約，以滿足Galaxy S26系列所需的LPDDR5X供應。

然而在DRAM價格大漲、AI需求升溫下，三星半導體部門拒絕手機事業部門要求，只願意提供三個月的短約，且合約僅談妥至今年底。

市場資料顯示，高階LPDDR5X（12GB）近期報價已突破70美元，較年初33美元翻倍，漲幅高於主流DRAM產品。

