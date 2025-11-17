DRAM失控式上漲！法人這樣看南亞科
財經中心／師瑞德報導
受惠於AI拉動雲端伺服器需求，記憶體市場近期快速回暖，法人看好南亞科技（2408）將從虧損翻身，預估2025年全年每股稅後淨損（EPS）將收斂至-0.26元，並在2026年全面轉盈，EPS上看7.86元。法人同步調升12個月目標價至202元，評等維持「買進（Buy）」。
南亞科翻身關鍵在於DDR4與產能滿載
法人指出，受惠於AI推動資料中心需求激增，記憶體原廠正聚焦於高效能產品如HBM與DDR5的產能投資，相對地減少傳統DDR3與DDR4的生產配比。南亞科目前以DDR4為主力產品，貢獻營收比重逾五成，在市場供需趨緊情況下，第三季已見轉機。
根據最新財報，南亞科2025年第三季合併營收為187.79億元，季增78.4%，毛利率也由上一季的負20.57%大幅改善至18.45%。法人分析，現貨報價上揚與出貨量增加為主要助力，同期稅後純益0.5元，順利由虧轉盈。
折舊壓力逐年下滑 ASP上揚帶動獲利動能
南亞科2024年平均每月折舊費用約13億元，法人預估至2025年第四季將降至每月10億元左右，有助改善營運槓桿。另一方面，DDR4/DDR5價格明顯回升，也推升整體ASP（平均銷售單價）成長，為獲利挹注強勁動能。
法人預期，2025年全年bit成長率將達年增50%，高於原先預估的40%，主要受惠於製程轉換至1B技術，導入16Gb DDR5產品，每片晶圓位元數大幅提升70~85%。儘管短期新製程導入速度受限，但整體出貨與價格趨勢仍將持續向上。
2026年營運高峰可期 獲利與毛利率同步走揚
法人進一步預估，南亞科2026年營業收入將達9,826億元，年增70%，營業毛利率也將躍升至46.4%。全年稅後純益預估為243.61億元，每股稅後純益7.86元，獲利與本益比水準將顯著回升。由於DDR產品線價格走強與產能利用率提升雙重利多，南亞科將迎來營運黃金期。
法人維持「買進」評等 調升目標價至202元
考量記憶體報價走勢遠超預期，加上供應端仍處於偏緊狀態，法人將南亞科未來12個月目標價調升至202元，評等維持「買進」，以2026年預估每股淨值（PBR）3.4倍為基礎進行評價。
目前南亞科市值已達4,911億元，股價自今年9月起強勢上攻，法人指出，在資本支出保守控制、折舊壓力趨緩、產品組合朝高階化發展的三重條件下，股價仍具上升空間，建議投資人可伺機布局。
三立新聞網提醒您：
內容僅供參考，投資人於決策時應審慎評估風險，並就投資結果自行負責。
投資一定有風險，基金投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書。
