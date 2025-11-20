DRAM現貨報價漲 記憶體族群盤中卻「跳水」 南亞科、華邦電跌逾6%

研究機構 Counterpoint Research 周三（19日）發佈報告顯示，輝達（NVIDIA）研擬下一代 AI 伺服器改用「LPDDR」記憶體，取代目前伺服器主流記憶體 DDR5，以降低功耗成本。 圖：取自NVIDIA官網（示意圖）

[Newtalk新聞] 研究機構 Counterpoint Research 周三（19日）發佈報告顯示，GPU 龍頭輝達（NVIDIA）研擬下一代 AI 伺服器改用「LPDDR」記憶體，取代目前伺服器主流記憶體 DDR5，以降低功耗成本。

根據《路透社》報導，過去兩個月內，製造商將重心轉向適用於 AI 應用的高階記憶體晶片，全球電子產品供應鏈均面臨傳統記憶體晶片短缺的衝擊。而 Counterpoint Research 指出又有新問題即將出現。由於輝達這項決定，使得過去常用於伺服器的 DDR5 晶片換為常出現在智慧手機、平板的 LPDDR 晶片，並可能進一步造成伺服器記憶體報價在 2026 年底前翻倍。

Counterpoint 指出，記憶體市場原先就已經供應吃緊，若輝達改用 LPDDR，將使原本用於手機與平板電腦的記憶體產能瞬間面臨巨量需求，因為一台AI伺服器所需的記憶體晶片遠比手機更多，規模完全不同，供應鏈根本沒有準備好應對這種劇烈轉變。

今年來，全球記憶體市場已因傳統 DRAM 減產，而出現短缺。三星、SK海力士與美光（Micron）等主要供應商都全力投入高頻寬記憶體（HBM）擴產，以滿足 AI 加速器的爆炸性需求，相對地，舊代與標準型 DRAM 產量遭大幅縮減。市場情緒皆反映於現貨報價。根據 TrendForce 資料顯示，截至周二（18日），近一周 DRAM 現貨均價全面上漲，光是 DDR4 16GB 2Gx8 3200 MT／s 均價就比前一周上漲 13%，至 34.42 美元。

Counterpoint 表示，由於製造商正在評估，是否將更多產能轉移到 LPDDR 以滿足輝達需求，低階商品市場的緊張局勢可能向中階蔓延。由於一台 AI 伺服器所需的記憶體晶片遠比手機更多，若輝達轉向 LPDDR，其需求規模相當於全球一線智慧手機品牌，將對供應鏈造成強烈衝擊，此變化並非短期就能因應。

Counterpoint 也預測，到 2026 年第二季，整體記憶體報價可能會從目前的水位上漲 50%，至該年底，伺服器記憶體的價格將翻倍。

這項消息，使使今（20）日記憶體族群集體下挫，至上午 10 時：DRAM 雙雄南亞科（2408）、華邦電（2344）遭逢沈重的賣壓，各重挫 6.25%、7%，報 148.5 元及 54.8 元、力積電也跌 2.4%、報 34.5 元、群聯（8299）跌 3.1%，報 1,070 元、旺宏（2337）則跌 2.3%，報 35.55 元。

記憶體模組族群方面，股價也殺聲隆隆，十銓（4967）跌 5%，報 131 元、威剛（3260）跌 2.6%，報 186 元、創建（2451）跌 4.2%，報 196 元、宇瞻（8271）則於平盤附近擺盪，報 100.5 元。

