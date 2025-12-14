DRAM難降價？SK海力士看供不應求至2028年
[NOWnews今日新聞] 記憶體產業近期掀起漲價潮，那麼到底會漲到什麼時候？根據外媒報導，韓國記憶體大廠SK海力士近期內部分析曝光，其中表示通用型DRAM供應量將一路落後市場需求，直到2028年前都難以紓解，顯示出記憶體價格短期難以回落。
根據報導，海力士預測除高頻寬記憶體（HBM）和SOCAMM模組外，大宗DRAM在2028年以前的成長都會受到限制，這主要是因為主流記憶體廠商已將重心轉向AI相關需求，分配給消費級市場的產能沒有特別明顯成長。
另外，SK海力士指出，現有供應商的庫存已被消耗至歷史低位，進一步加劇分配壓力。市場消息顯示，主流記憶體廠商都採取了相對保守的產能擴張策略，側重於維持獲利能力，而非向市場投放大量的DRAM供給，使得伺服器DRAM的需求幾乎呈指數級成長，預計2026年增加速度將會更明顯。
報導還強調，根據SK海力士預計，2030年在伺服器記憶體部分，於DRAM市場中的占比會從38%飆升至53%。且在AI熱潮的鼓動下，各大雲端運算服務廠商都在大規模興建AI資料中心的情況下，有部分傳聞指出，有廠商已經提前售罄了2026年的關鍵DRAM產能，而傳統PC使用的DRAM預計在未來幾年內依舊供不應求。
此外，AI伺服器與資料中心大量建置，也帶動所謂「記憶體超級循環」（super-cycle）的來臨。據傳部分廠商已經預售完2026年的DRAM產能，而傳統PC用DRAM則面臨長期缺貨壓力。
不只DRAM，連NAND快閃記憶體也可能出現同樣問題。SK海力士指出，伺服器市場的強勁需求與較高的利潤，將使得NAND供應在消費市場同樣出現落後。
科技媒體認為，這份報告為消費級市場描繪令人擔憂的前景，2028年結束之前，消費級DRAM的供需失衡恐怕很難緩解。
