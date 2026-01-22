DRAM、NAND價格續漲至2027 記憶體產值明年衝8427億美元

【記者呂承哲／台北報導】根據TrendForce最新研究，AI技術持續演進，帶動資料存取量大幅成長，記憶體已成為AI基礎架構中不可或缺的關鍵資源。除需仰賴高頻寬、大容量、低延遲的DRAM支撐大型模型參數存取、長序列推理與多任務運算外，NAND Flash在高速資料流動與儲存中亦扮演關鍵角色。在產能受限情況下，CSP對記憶體的配置競逐推升報價走揚，帶動整體記憶體產業產值連年創高，預估2026年達5,516億美元，2027年再攀升至8,427億美元，年增53%。

從DRAM市場觀察，2025年上半年受地緣政治與總體經濟不確定性影響，終端需求偏保守，消費性應用復甦有限。不過，下半年起北美CSP加大資本支出，AI伺服器建置明顯提速，記憶體採購量顯著成長，推動新一波價格上行循環。2025年DRAM產值達1,657億美元，年增73%，遠高於同期NAND Flash的697億美元，使供應商在產能規劃上更加側重DRAM。

TrendForce指出，AI已由早期的大模型訓練，進一步演進至結合推理、記憶與決策能力的應用型態，對記憶體容量、頻寬與存取效率的需求呈現指數型提升，推升本輪DRAM漲勢幅度明顯高於過往循環。

以歷史數據來看，單季漲幅最高約35%，但在DDR5需求拉升下，去年第四季DRAM漲幅已達53%至58%。在高價基礎上，CSP需求仍不墜，預期今年第一季部分產品線漲幅恐逾60%，甚至接近翻倍，推升DRAM年產值至4,043億美元，年增率高達144%。

在NAND Flash方面，隨生成式AI邁向具長期推理能力的代理型系統，AI Agent需頻繁存取龐大的向量資料庫以進行RAG運算，顯著拉升對高IOPS企業級SSD的需求。TrendForce預估，今年第一季NAND Flash報價將季增55%至60%，漲勢可望延續至年底，推升2026年產值年增112%，達1,473億美元。

整體而言，記憶體供需緊張態勢短期難以緩解，合約價話語權仍掌握在供應商端。TrendForce認為，在AI伺服器、高效能運算與企業級儲存需求長期支撐下，DRAM與NAND Flash漲勢可望延續至2027年，產業成長動能持續。

