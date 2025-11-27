DRAM Q3爆發、價格Q4再漲！SK hynix居第一卻掉市占 「這兩家」急追

2025年第三季DRAM品牌廠商營收排行。 圖: TrendForce/提供

[Newtalk新聞] 根據TrendForce最新調查，2025年第三季由於一般型DRAM(conventional DRAM)合約價上漲、出貨量季增，且HBM出貨規模擴張，推升DRAM產業營收較前一季成長30.9%，達414億美元。

展望第四季，隨著原廠庫存普遍見底，出貨位元季增幅將明顯收斂。價格部分，由於雲端服務供應商(CSP)對採購價格態度較開放，其他應用需跟進價格漲幅，以確保原廠的供應量，預期將導致先進及成熟製程、各主要應用的合約價快速攀升，預估第四季最終conventional DRAM合約價將季增45-50%，conventional DRAM及HBM合併的整體合約價亦將上漲50-55%。

廣告 廣告

分析第三季主要DRAM供應商營收表現，SK hynix維持排名第一，受惠於產品售價季增、位元出貨大幅成長，營收季增12.4%，達137.5億美元，但市占在激烈競爭下降至33.2%。

Samsung、Micron急追！DRAM三強戰升溫

Samsung第三季位元出貨量季增幅度優於指引，營收增加至135億美元，季增達30.4%，營收市占為32.6%，維持第二名。排名第三的Micron，第三季售價、位元出貨皆明顯成長，推升營收至106.5億美元，季增高達53.2%，市占大幅上升至25.7%。

台系供應商延續第二季動能，第三季營收全數季增20%以上，其成熟製程產品逐步銜接上前三大業者轉換製程後無法滿足的市場。其中，Nanya受惠於出貨量、售價顯著季增，營收季成長高達84%，達6.3億美元。Winbond第三季出貨量、售價同樣增加，營收為2.2億美元，季增21.4%。PSMC營收計算以自家生產之consumer DRAM為主，隨著客戶積極補貨，庫存去化帶動出貨量，PSMC的DRAM營收季增62.8%，為3,300萬美元；若加計其代工營收，則季增36%，反映代工客戶啟動庫存回補。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

AR眼鏡洗牌！Meta、Apple、CSP齊押LEDoS 全彩技術成決勝關鍵

影像產業交流串聯高雄創作能量 公私協力扶植青年專才就業