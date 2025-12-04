DRAM、SSD大缺貨重擊PC！群電11月營收慘摔21％ 12月營收看客戶半導體料況臉色

受到客戶因DRAM、SSD缺貨而衝擊PC出貨狀況，群電宣布，11月營收為25.75億元，年減幅度高達 21％，不過受惠於新台幣匯率貶值、11月工作天數增加，帶動11月營收較上月增加 3.5％，累計前 11月營收為 316.71億元，年減 6.6％。群電也透露，12月訂單動能增加，然而客戶端重要半導體料況還是營收表現的關鍵變數。

群電表示，由於 11 月份工作天數較 10 月增加，加上新台幣匯率回穩，帶動營收較上月小幅成長，然而，隨著對等關稅效應逐步淡化，原本筆電客戶有意把握今年最後2個月加速出貨，以拉升全年出貨量，可是客戶端重要半導體料況未明顯改善，拉貨表現不如預期，限制了11 月營收的進一步成長。

展望未來，群電指出，客戶端重要半導體料況還是營收表現的關鍵變數，12 月筆電客戶為了達成年度業務目標，整體下單動能較 11 月提升，然而，這些訂單能否順利轉化為實際出貨量，仍取決於重要半導體的供應狀況。

群電也透露，這波客戶端的重要半導體缺料已從局部個案逐步擴大，不僅 PC 產業受到衝擊，傳統消費性電子也受到連帶影響，為了因應挑戰，客戶端正積極規劃一系列硬體配置升級與架構調整，在此同時，群電也將把握即將到來的產業淡季窗口，順勢優化產品規格與成本結構，確保在新一波需求啟動時，能夠快速接軌客戶需求，提升公司爭取訂單的能力。



