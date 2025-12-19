Dream Plaza必朝聖清單曝光！PEDRO 限時概念店＋BBC EARTH首登台引爆話題

（圖／品牌提供）

時尚雷達全面啟動、話題新店開不停、週末直接開逛Dream Plaza！一邊是 PEDRO 搶先開設限時概念店，把低調奢華與設計感直接搬進去；另一邊則是話題滿滿的BBC EARTH正式登台，用戶外休閒美學為城市穿搭注入一股清新自然的風。從都會時尚到生活風格，走一圈就像快速切換兩種時尚模式～

台北時尚新熱點報到！PEDRO在Dream Plaza 搶先開設限時概念店

PEDRO 於台北信義區DreamPlaza打造限時概念店，這次更把品牌的明星款Demi 系列 全部搬上舞台，還特別推出四款台灣限定色，讓每個包都像是為台北街頭量身打造的時尚小驚喜。

（圖／品牌提供）





店內空間設計同樣充滿巧思：柔和的弧線、細膩的皮革紋理與光影交錯，就像走進了一個可以「看得見、摸得著」的優雅世界。Demi 包款的優雅輪廓變成了空間的靈魂，簡約俐落中又帶著溫暖曲線，讓每個角落都好拍、好逛、好沉浸。

（圖／品牌提供）





現場還能近距離感受 Grano 皮革 的天然紋理與柔韌手感，看著光影落在包身上，整個質感立刻升級，彷彿能透過雙手觸碰到 PEDRO 對工藝與設計的執著。

（圖／品牌提供）





這次的概念店不只是秀包，更是一場城市光影 x 自然靈感的時尚對話。PEDRO 用四款台灣限定色－「島嶼石板藍」、「山林綠」、「暖磚紅」到「日光黃」，把島嶼的溫度、日光的流動和街景的節奏都化作包款的詩意筆觸，每一抹顏色都像在講述屬於台灣的光影故事，低調又帶點奢華感，絕對讓你忍不住想抱回家。

（圖／品牌提供）





凹豆控最愛！BBC EARTH 正式登台，城市與自然的時尚交會

戶外控、質感穿搭派注意了！BBC EARTH正式進駐台灣，北部登陸信義區 Dream Plaza、南部則落腳夢時代高雄，一登場就自帶話題光環。沒錯，就是那個拍出無數經典自然紀錄片、看遍世界的BBC Earth。

（圖／品牌提供）





BBC EARTH Apparel 延續BBC探索自然的精神，主打環保材質與永續理念，把戶外機能和日常穿搭完美融合。設計走的是「低調耐看、怎麼搭都對」路線，不管是通勤、城市散步，還是週末說走就走的小旅行，一套就能輕鬆搞定，完全是懶人穿搭的救星。

（圖／品牌提供）





更讓人眼睛一亮的是，今年品牌也迎來全新形象模特兒—韓國人氣女星庭沼珉！她以一貫溫柔又有質感的氣場，完美詮釋 BBC EARTH 冬季系列，簡約卻不無聊、優雅中帶點自然感，彷彿在說：「親近自然，其實也可以很時尚知性。」

（圖／品牌提供）





為歡慶品牌正式登台，即日起至2026年1月4日止，凡於門市購買BBC EARTH任一商品，即贈品牌硅藻土杯墊乙份。BBC EARTH以輕暖、自然、永續的戶外美學陪伴每位穿搭愛好者，無論城市漫步、通勤日常或週末小旅行，都能自在展現屬於自己的溫柔生活節奏！

（圖／品牌提供）





