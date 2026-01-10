在此次CES 2026，追覓 (Dreame) 再次展示了其在居家清潔機器人領域的狂想。不同於去年僅展示原型，追覓今年正式宣佈將配備「機械手臂」的掃地機器人量產化，推出名為Cyber 10 Ultra的旗艦掃拖機器人。此外，現場更亮相了一款造型搶眼、具備履帶腿部設計，能夠搭載掃地機上下樓梯的「Cyber X」概念機，試圖解決多樓層清潔的最後一哩路。

追覓將「機械手臂」正式加入Cyber 10 Ultra，同步展示能爬樓梯的Cyber X概念機

Cyber 10 Ultra：不只能撿鞋子，還能換接頭打掃

去年的CES展會上，追覓曾展示過一款帶有機械手臂的原型機，而今年這項技術正式以Cyber 10 Ultra的名義進入消費市場。

廣告 廣告

追覓將「機械手臂」正式加入Cyber 10 Ultra，同步展示能爬樓梯的Cyber X概念機

這款產品最大亮點在於機身頂部配置了一支可伸縮的機械手臂，末端帶有夾爪。根據官方數據，這支手臂能抓取重達500公克的物品，負重能力優於競爭對手 (如石頭科技 先前展示的300公克負重抓取能力)，意味能更有效地清理地上的玩具、拖鞋等障礙物。

但Cyber 10 Ultra的狂想還不僅止於此，追覓更為這支手臂設計了專屬的「工具庫」，它能從基座 (Base Station) 自動更換不同的清潔配件，例如吸塵吸嘴或刷頭，使得機械手臂能像傳統吸塵器的軟管一樣，更進一步延伸清理掃地機器人本體難以觸及的狹小角落或縫隙，真正實現「全自動化」的細部清潔。

追覓將「機械手臂」正式加入Cyber 10 Ultra，同步展示能爬樓梯的Cyber X概念機

Cyber 10 Ultra預計再今年8月上市，建議售價約為1799歐元 (約2100美元)。

Cyber X：搭載履帶的「掃地機登陸艇」

除了量產新品，追覓也展示去年在IFA期間出現、極具未來感的概念機Cyber X，這款產品主要為了解決掃地機器人無法自行上下樓梯的痛點。

追覓將「機械手臂」正式加入Cyber 10 Ultra，同步展示能爬樓梯的Cyber X概念機

Cyber X的設計相當特殊，它並非讓掃地機器人「長出腳」，而是設計了一個類似「載具」的履帶平台。這個平台擁有類似坦克履帶的腿部結構，能適應高達25公分的階梯與42度的斜坡，並且能在27秒內爬完一段樓梯。

追覓將「機械手臂」正式加入Cyber 10 Ultra，同步展示能爬樓梯的Cyber X概念機

在運作邏輯上，掃地機器人平時會停泊在這個履帶平台內部，當需要切換樓層時，Cyber X便會載著掃地機移動。雖然目前看來Cyber X本身不具備清潔功能，主要作為運輸載具，但這確實為多樓層透天房屋的自動化清潔提供了一種創新的解決思路。

不過，目前Cyber X仍處於研究原型階段，暫時尚未有在市場銷售計畫。

X60 Max Ultra：越障能力再升級的實戰旗艦

針對現有的高階市場，追覓也發表了新款旗艦X60 Max Ultra。這款機型雖然沒有機械手臂或履帶，但在越障能力上有了顯著提升，其底盤設計能跨越高度達8.8公分的障礙物 (前代X50為6公分高度)，使其能更輕鬆地翻越家中較高的門檻或地毯邊緣，而建議售價為1699美元。

追覓將「機械手臂」正式加入Cyber 10 Ultra，同步展示能爬樓梯的Cyber X概念機

更多Mashdigi.com報導：

HOVER Air Aqua是針對水上活動打造的空拍機，全機IP67等級防水、能從水面翻身自救

三星利用Galaxy AI協助判斷家中貓、狗身體狀況，透過手機拍攝即可判斷

Gmail全面整合Gemini AI：搜尋列可直接問答、AI Inbox幫你自動劃重點