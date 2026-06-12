DRIPPIN取消樂天桃猿開球！車俊昊帥到街頭被搭訕：謝謝公主

DRIPPIN「車東協」車俊昊(左起)、金東玧、李協來台受訪。(記者陳奕全攝)

〔記者廖俐惠／台北報導〕南韓團體DRIPPIN的小分隊「車東協」(ChaDongHyeop)此次來台舉行專輯簽售會，今天(12日)下午受訪，他們原本預計在前天(10日)為樂天桃猿開球，結果因雨延賽取消，不過有到桃園機場體驗特有的小飛機升降機，還有與樂天球員互動。車俊昊也透露，因為演出日劇《逆轉球團》接觸棒球，也知道台灣選手王彥程正在韓職打拚。

DRIPPIN的車俊昊笑說「我們是I人裡面最帥的團體」，下一秒改口「我是開玩笑的」。(記者陳奕全攝)

DRIPPIN自2020年以首張迷你專輯《Boyager》出道，今年推出小分隊「車東協」由車俊昊、金東玧以及李協組成，三人自我介紹，李協可愛地說：「我是你們的禮物！」逗樂眾人。李協分享，每次來到台灣都吃得很好，這次來台灣已經吃了兩次牛肉麵，金東玧則回憶起2023年第一次來台，這次一下飛機就想起台灣綠油油風貌、漂亮的景色。

廣告 廣告

DRIPPIN的車俊昊帥到來台時被搭訕。(記者陳奕全攝)

車俊昊透露，不久前有私下來台灣玩，當時還特別去買牛奶脆皮甜甜圈，到中山站喝咖啡、逛了台北101，被問到是否有被認出來或者被搭訕？車俊昊害羞坦言確實有，當時還一起拍了照。李協與台灣歌手洪暐哲曾經一起當過練習生，兩人至今仍保持著很好的友誼，洪暐哲去南韓會帶李協最愛的牛軋糖餅乾當伴手禮，而李協去年也有來看洪暐哲表演，這次李協也有聯繫洪暐哲，行程結束後再見個面。

李協與台灣歌手洪暐哲是好友，這次也會約見面。(記者陳奕全攝)

先前「車東協」表示要向少女時代小分隊HyoRiSoo(孝淵、俞利和秀英)看齊，車俊昊表示，「我們外貌、綜藝感、團隊合作都贏不了她們，正因為知道這一點，我們會用熱情更努力去做活動。」李協則說：「我們膽敢跟前輩比較，會提到前輩是因為想跟前輩一樣有人氣。」

李協、金東玧近期二度參加選秀《BOYS II PLANET》，金東玧表示，參加節目後受到很好的刺激，決心要更努力活。此外，他參加選秀《PRODUCE X 101》打開知名度，出道時年紀比較小，也習慣在團體活動中當老么，「這次我從弟弟變哥哥，我之前會很擔心我當哥哥會做不好，沒想到在一起很愉快。」

車俊昊(左起)、金東玧、李協看到其他團體很熱鬧互動時，就會很想念其他成員。(記者陳奕全攝)

最後請他們秀幾句中文，李協說：「地下、請多多關照、沒問題。」金東玧則是必備寵粉詞「我愛你」，記者則教車俊昊「我最帥」的中文，車俊昊反過來說：「我愛你公主！」記者也稱讚車俊昊是「最帥的王子」，車俊昊嘴巴很甜回應：「謝謝公主！」

DRIPPIN的車俊昊帥到來台時被搭訕。(記者陳奕全攝)

車東協同名主打歌《두근대(心動不已)》以NU-DISCO風格為基礎，融合輕快的節奏、閃耀感十足的合成器音色以及充滿律動感的Funky吉他聲響。歌曲中特別穿插彷彿真實心跳般的效果音，直觀地描繪出戀愛開始瞬間怦然心動的悸動感。

【看原文連結】

更多自由時報報導

MLB》道奇傷了大谷翔平與新星左投仍獲勝！主帥賽後曝兩人最新狀況

MiLB》震撼彈！近2年因傷報銷0出賽 台灣火球男劉致榮深夜告別紅襪

斷交3年多欠錢沒還！宏都拉斯竟欠台灣上百億 真實數據大曝光

日職》「台灣至寶」孫易磊守住台灣的榮譽！日媒點名3台將不如預期

