DRIPPIN車東協開球遇雨延期 中文甜撩台粉：我愛你公主

車俊昊（左起）、金東玧、李協組成的首個小分隊「車東協」12日來台宣傳。（侯世駿攝）

韓國男團DRIPPIN以選秀節目《PRODUCE X 101》出身成員為核心組成，出道前便備受矚目，迎來出道6週年之際，車俊昊、金東玧、李協3人組成團體首個小分隊「車東協」，展開全新活動篇章。上月推出單曲專輯〈두근대〉（心動不已），近日來台舉辦專輯簽名會，3人今（12日）出席記者會，也特別秀出特別學的中文，李協率先喊出「請多多關照」，金東玧接著說「我愛你」，擔任門面的車俊昊則在現場教學下學會「我最帥」與「我愛你，公主」。當被記者打趣回應「那你就是最帥的王子」時，他立刻邊撩邊回：「謝謝你，公主！」

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談到此次訪台行程，3人都流露出滿滿期待與懷念之情。李協表示，每次來台灣都吃得非常盡興，最喜歡的是牛肉麵，這次行程已經吃了2次。他也分享，去年曾為了台灣歌手朋友洪暐哲特別來台，「我們從練習生時期就建立很深的友情，對方有演出時也會邀請我去看，之後還一起搭計程車展開私下旅遊」，甚至透露對方也常把牛軋糖餅乾帶去韓國給他。不過這次因行程緊湊，恐怕難約見面，但若之後有空檔，仍希望能一起散步聊天，至於伴手禮與景點交換，洪暐哲也推薦了不少私房去處，「不過有些地名我一時想不起來，大家可以去看我的IG」。

車俊昊則分享，過去私下來台旅遊時曾吃到牛奶脆皮甜甜圈，笑說自己非常幸運，因為到訪時排隊人潮不多，很快就買到。他也難忘曾造訪中山站咖啡街與台北101，當時甚至被粉絲認出並合照，留下開心回憶。金東玧則提到，2023年來台時對台灣綠意盎然的城市景色印象深刻，這次搭機前往時也一直想著台灣，並再次感謝粉絲支持，「這次隔了很長一段時間才再來台灣，雖然相聚時間不長，但對我們來說都非常珍貴。」

3人原本預計於本週三（10日）替樂天桃猿開球，可惜因天候不佳球賽延期。不過此次來台期間，他們也特別參觀棒球場，體驗場內設施，其中一座外型如飛機模型的小型升降裝置原本看似平常，但實際搭乘後才發現高度約達7層樓，讓成員明顯感到緊張，心跳加速，直言原以為自己沒有懼高症，這次才發現「好像有一點」。車俊昊也表示，之前曾拍攝《逆轉球團》（日版《金牌救援》）後對棒球更有興趣，對投球也略有心得，還認識知道台灣旅韓的強投王彥程，金東玧則坦言，雖然從未在韓國體驗開球，但這次仍相當興奮，也難掩緊張心情。

談到以3人小分隊形式活動與團體DRIPPIN的差異，金東玧笑說，成員變少後連休息室都變得寬敞許多，並打趣表示3人都是偏內向的「I人」，平常聊天聲音也會不自覺變小。至於何時會想念其他團員，李協表示，每次彩排結束看到其他團體熱鬧互動時，就會特別想起團員們；車俊昊則自豪表示「我們是I人裡面最帥的團體」，隨即又雙手合十笑著道歉：「開玩笑的啦。」

談到去年參加選秀《BOYS II PLANET》，金東玧表示，自己在原團中年紀偏小，出道後逐漸習慣這樣的定位。此次參賽讓他遇見更多不同類型的朋友，也帶來不少刺激與反思，期許自己能更加努力成長。他也提到，過去身邊年紀比自己小的人並不多，一開始曾擔心「當哥哥」會不適應，但實際相處後發現彼此非常合拍，這段經歷也讓他收穫良多。

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