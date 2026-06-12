DRIPPIN「車東協」開球遇雨延賽 想看齊少女時代：會更努力

DRIPPIN成員車俊昊（左起）、金東玧、李協共組小分隊「車東協」。（圖／侯世駿攝）

韓團DRIPPIN小分隊「車東協」原訂於10日為樂天桃猿擔任開球嘉賓，未料因雨延賽而取消公開亮相。今（12 日）他們接受媒體訪問時透露，雖然未能正式登場，但仍有到球場與球員互動並進行練習。成員車俊昊表示，自己過去對棒球沒有特別關注，但曾參與日劇《逆轉球團》拍攝，因此對棒球略知一二，也知道台灣選手王彥程正在韓職打拚。

距離DRIPPIN上次訪台已是三年前，車俊昊表示有私下來台旅遊，期間品嘗甜甜圈，也造訪中山區咖啡廳與台北101觀光，當時還被粉絲認出，他也親切與對方合照留念。李協則是練習生時期結識台灣歌手洪暐哲，兩人交情延續至今，他也曾受邀來台觀看對方演出，今剛好碰上洪暐哲有演出，若有空檔仍希望跟對方相約散步敘舊。

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此次三人以小分隊活動，金東玧透露，三人都是偏內向型（I 人），較為安靜，休息室因成員變少顯得格外寬敞。李協也說，每次彩排結束、看到其他人熱鬧的樣子，就會想到其他團員，「其他成員給了我們很多鼓勵，反而給了我們很多力量。」先前「車東協」表示要向少女時代小分隊HyoRiSoo（孝淵、俞利和秀英）看齊，車俊昊謙虛表示：「我們三個可能都比不太過（前輩）。但因為我們知道這一點，所以會更努力地去做這個活動。」李協也附和：「想要跟前輩們一樣，變得更有名、更有人氣。」

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