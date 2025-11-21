DRX 達特仕×KAIBEAUTY 跨界聯名 共創美膚新標準
生活中心/綜合報導
專業醫美保養品牌DRX 達特仕在近日與彩妝師小凱老師（KAIBEAUTY 創辦人）合作，共同推出跨界聯名組合，融合「肌膚美容保養」與「時尚美學彩妝」，共同定義屬於這個世代的膚質美學新標準。
專業醫美 × 時尚美學 打造健康肌底與完美妝感
由皮膚專科醫師莊盈彥所創立的醫美肌膚護理品牌DRX 達特仕，長年來專注研發最符合亞洲膚質的專業保養品。此次聯手小凱老師領軍的KAIBEAUTY，融合皮膚科醫美產品與時尚藝術，讓消費者從肌底養護到妝容展現，都能呈現光采煥發的自信。
「我認為，這次的聯名是一種專業與美感的對話。」莊盈彥醫師表示。小凱老師也強調：「我們希望讓更多人認識到，好的膚況是妝容的基礎，美麗不僅止於當下，更是一件需要長久維持的事。」
限量聯名組合 滿足不同膚質需求
根據品牌發言人表示，本次聯名系列推出多款醫美保養品與美妝產品限定組合，針對不同膚質與妝感需求量身打造：
．絲絨奇肌入門組：毛孔調理 × 透亮裸妝，打造水嫩膚質，適合新客群初次嘗試。
．經典 6 倍不敗神話：控油煥膚 × 完美妝效，專為油性肌設計。
．鉑金亮采煥膚組：祛痘亮白煥膚 × 無暇妝感，提供全方位的痘痘肌保養效果。
．水漾無瑕光澤組：清爽保濕亮白 × 光澤底妝，為乾敏肌提供舒適持妝體驗。
回應美妝保養市場趨勢 專業養膚與即效美感並重
近年，美妝保養市場出現明顯轉變，消費者不再滿足於單一訴求，而是追求即看得見的美感變化與長期可持續的肌膚健康。
年輕世代偏好能迅速修飾毛孔、提亮膚色與控油的產品，讓妝感能隨場合自在切換；同時，他們也更加關注肌膚本質問題，如痘印、毛孔與暗沉，希望日常使用的產品不僅「妝得漂亮」，更能「養出好膚質」。
為回應這些需求，DRX × KAIBEAUTY聯名系列特別設計出兼具專業醫美保養與彩妝修飾功效的組合方案。透過DRX的深層清潔與煥膚配方，能有效改善毛孔粗大、膚色暗沉與出油問題，並為肌膚打下健康基底；再結合KAIBEAUTY的自然感彩妝，則可立即修飾瑕疵、提亮膚色，並維持清爽持妝效果。消費者無需在短期修飾與長期養膚之間取捨，一次獲得完整解方。
詳情可見影片連結：https://www.youtube.com/watch?v=osVg7VSfCq4
展望未來，DRX與KAIBEAUTY表示，雙方將持續探索保養與美妝的更多可能，從產品研發、跨界合作到消費體驗，皆以新世代的需求為核心。雙方期望，透過此次跨界合作，能為消費者提供兼具「專業 × 美感」的全方位美膚新世代體驗，重新定義美麗標準。
