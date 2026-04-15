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DSA 數位奇點獎攜手 AIA 擴大 AI 獎項版圖 號召企業與科技公司共創 AI 應用新典範
（2026/04/13）
由台灣數位媒體應用暨行銷協會（DMA）主辦的 DSA 數位奇點獎邁入第十年。面對 AI 正快速重塑產業競爭格局，DSA 宣布攜手 AIA 台灣人工智慧學校展開策略合作，全面擴大 AI 獎項規模與深度，打造結合行銷實務與技術創新的產業平台，並號召企業與科技公司共同參與。
DMA 理事長王冠翔表示：「AI 已從工具轉變為企業核心競爭力，DSA 與 AIA 的合作，正是回應這個時代最關鍵的產業轉型需求。我們希望透過更完整的獎項設計與跨域整合，讓企業與科技公司不再各自為戰，而是能在同一個平台上共同創造價值，推動台灣產業升級。」
AIA 台灣人工智慧學校校務長蔡明順指出：「AI 已成為跨產業的關鍵基礎能力，但真正的挑戰在於如何落地應用並創造價值。透過與 DSA 的合作，我們希望建立一個能夠展示 AI 實戰成果的平台，讓不同產業與科技團隊能分享可複製的成功經驗，加速 AI 應用的規模化發展。」
本屆 DSA 導入「行銷創意 × AI 創新」雙主席制度，由夢之怪物共同創辦人暨創意總監李宗柱擔任行銷創新類主席，中華民國全國工業總會秘書長、前數發部數位產業署署長呂正華擔任 AI 創新類主席。雙主席之下，設立多位類別召集人。AI創新類召集人由數位轉型學院院長詹文男、AIA校務長蔡明順與聖洋科技執行董事黃逸甫擔任，行銷創意類則由LINE台灣企業解決方案事業部總經理王俞蓉、第一電商董事謝佩芳，以及安索帕執行創意總監周宥惠出任。
在 AIA 台灣人工智慧學校支持下，本屆獎項將從過往行銷應用，擴展至 AI 系統設計與產業解決方案等層級，強化技術與商業整合的評選標準。
DSA 執行長邵懿文表示：「DSA 不只是表彰創意，更希望成為推動 AI 創新應用的產業加速器。」目前台灣仍有約七成企業處於 AI 導入初期，DSA 將透過案例發掘與經驗分享，協助企業加速 AI 轉型進程，將技術導入轉化為實際商業價值。
2026 年 DSA 將於 7 月公告獎項類別與評審團陣容，8 月開放徵件報名，9 月舉辦產業論壇，並於 11 月 26 日在台北艾美酒店舉行年度頒獎典禮。更多資訊將於 DMA 協會官網、AIA 台灣人工智慧學校官網及 Facebook 粉絲專頁陸續公布。
【關於DMA台灣數位媒體應用暨行銷協會】
創立於2005年，DMA為台灣地區具規模與影響力的數位行銷產業協會，現任理事長為電通集團貝立德總經理王冠翔。目前共有158家團體會員、18位個人會員、3家品牌會員。因應會務所需，會員依會員公司業務內容，分成三大產業組別，包括「媒體組」、「代理商組」及「應用組」，定期舉辦會員爐邊交流會、專業論壇、海外參訪等活動，建立了緊密地交流網絡。同時也設立「產業研究」、「數位奇點獎」、「政策溝通」、「跨域交流」、「新創工作」、五大功能小組，鼓勵台灣產業界優秀的人才與公司，持續為產業發展找到全新動能。
【關於AIA台灣人工智慧學校】
台灣人工智慧學校（AIA）由財團法人台灣人工智慧學校基金會主辦，攜手中央研究院共同推動，致力打造台灣最具影響力的 AI 人才與產業加速平台。自2018年起，AIA 以「產業AI化、AI民主化」為核心，串聯頂尖師資、產學實戰與跨域社群，從 AI 素養、技術、治理到生成式 AI 與產業專班，全面培育能真正解決問題的關鍵人才，協助企業加速智慧轉型落地，推動台灣產業在 AI 時代持續升級與競爭。學校已培育近13,000多名產官學研界校友，多數是企業與社會的菁英，是最深具公信與社會影響力的非營利組織，被譽為台灣AI界的黃埔軍校。
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