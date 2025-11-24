Dulux得利塗料結合2026趨勢色「律動絢藍」 以色彩傳遞ESG永續理念

得利塗料台灣職員們為實踐企業社會責任，幫基金會進行塗刷改造打造新的工作場域環境。





全球最大塗料集團阿克蘇諾貝爾 (AkzoNobel) 多年來致力於實踐企業社會責任，發揮塗料色彩技術所帶來的社會影響力，推動以色彩改善城市面貌，為人們的生活增添豐富色彩。Dulux得利塗料秉持打造健康永續的居家空間，使用水性塗料守護消費者健康，同時協助各地實踐永續行動，透過「Let's Colour」計畫，攜手企業員工、各地方團體與志工，以專業塗料協助改善生活環境與品質。

這股以色彩傳遞ESG永續理念的行動，近年陸續推展至台灣各個不同的領域中。Dulux得利塗料從校園、育幼院到河濱公園，均完成多項公益場域的塗裝改造。今年更協助張老師基金會進行空間修繕，希望在生活步調快速的時代中，讓色彩成為帶來安定感的媒介，為來訪者打造能與心靈同頻的喘息空間。

圍牆因長年的日曬雨淋已斑駁陳舊，經重新塗刷改造後呈現更多色彩變化性。

得利塗料表示，以色彩的力量改善城市面貌，是品牌長期推動企業社會責任的重要方向。今年透過等家寶寶社福協會的工程公益修繕計畫，媒合到張老師基金會修繕需求，並結合2026年度色彩「律動絢藍」主題的三組色盤-「Slow Swing 搖曳墨藍」、「Mellow Flow 輕漾霧藍」、「Free Groove 躍動蔚藍」，分別象徵慢活從容、流動共融、自由無拘，讓每面牆面的呈現都有獨特旋律。除了翻新室內牆面線條，也將原本冷調的戶外圍牆改造成充滿能量與樂趣的場域，在陽光照射下呈現明亮、友善且具有歡迎氛圍的入口意象。得利塗料期望透過色彩視覺的轉換，為前來張老師基金會的民眾帶來情緒支持，陪伴每一位走進空間的人都能感受煥發新生的力量。更多品牌資訊與色彩應用靈感可見官方網站：https://www.dulux.com.tw/zh。

由得利塗料總經理何琪婷帶領職員們透過改造場域實踐企業社會責任。

