Duolingo暴跌25%！CEO證實將專注「長期用戶成長」：為何財報不俗，股價卻直直落？

重點一：Duolingo（多鄰國）股價單日重挫約25%，因本季訂單與EBITDA指引低於市場預期。

重點二：Duolingo執行長路易斯・馮・安（Luis von Ahn）表示投資重心轉向長期用戶成長，短期變現讓位。

重點三：Q3營收年增41%優於預期、付費用戶達1,150萬，但活躍用戶略遜於市場估值。

俗稱「情勒鳥」的外語學習App Duolingo（多鄰國）於美國時間周四盤後重挫，收跌約25%至193.74美元（約新台幣6,000元），創單日最大跌幅。主因為公司對當季關鍵指標提出較為保守的前景。

廣告 廣告

攤開財報，Duolingo本季總訂單（Bookings）預估為3.295億至3.355億美元（約新台幣102億至104億元），低於FactSet市場共識的3.443億美元；調整後EBITDA（稅息折舊及攤銷前利潤）預估為7,540萬至7,880萬美元（約新台幣234億至244億元），亦低於市場預期的8,050萬美元。

雖然公司同步上修全年營收展望至102.75億至103.15億美元（約新台幣3,183億至3,196億元），但投資人更關注近期獲利與現金流能見度的下修，導致評價快速回調。

策略轉向「長期用戶成長」與AI產品推進

路易斯・馮・安表示，公司近一季「明確加大長期投資」，優先布局用戶成長與產品體驗，即便與短期變現存在拉鋸。

他指出，團隊持續利用AI加速產品迭代，包括推出互動式「Video call（視訊通話）」學習功能，並以AI在更短時間上線更多語言課程。

此策略意在擴大用戶基盤與提升付費轉換，但管理層也坦承「變現與成長的實驗有時相互牴觸」，近期將權重更大幅度偏向用戶成長。

廣告 廣告

受此影響，KeyBanc分析師Justin Patterson將評級由Overweight（優於大盤）下調至Sector Weight（與產業持平），並指出新產品的「有意義財務效益」恐需「數個季度」才會顯現，短期可能壓抑成長與估值。

財報數據不俗，為何股價直直落？

就數據面，Duolingo第三季表現不俗，關鍵指標多優於預期：營收2.72億美元（約新台幣84.2億元），年增41%，高於LSEG（倫敦證券交易所集團）分析師估的2.60億美元；總訂單約2.82億美元（約新台幣87.3億元），年增33%，同樣優於預期。

付費訂閱用戶達1,150萬，超過StreetAccount預估的1,138萬；但Daily Active Users（每日活躍用戶，DAU）為5,050萬、Monthly Active Users（每月活躍用戶，MAU）為1.353億，分別低於市場預期的5,120萬與1.374億。

多鄰國2025年Q3財報重點 圖/多鄰國

值得留意的是，淨利達2.922億美元（約新台幣90.5億元），每股盈餘（EPS）5.95美元，較去年同期的4,900萬美元、0.49美元顯著成長；公司說明，本季淨利受一筆2.227億美元（約新台幣69億元）「稅務一次性利益」挹注，屬不可持續因素。

整體來看，財報展現高成長韌性，但因短期指引保守、策略權衡偏向用戶擴張，市場據此重新評估風險報酬。

延伸閱讀：情勒鳥轉型！Duolingo宣布「AI優先原則」：預告汰除外包人員，5/1速推148堂新課程

資料來源：Duolingo、CBNC

本文初稿為AI編撰，整理．編輯/ 李先泰

更多報導

情勒鳥升級！Duolingo收購遊戲新創NextBeat：搶攻音樂、數學、象棋⋯等非語言課程

人力腰斬、營收穩升仍AI焦慮⋯AI教頭AmazingTalker拋3準則：不只AI，人也要特訓