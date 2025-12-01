DW Access 常見問題解答

（德國之聲中文網）

為什麼要開發這款新應用？

當前，全球正面臨多重危機，其中之一是政府和大型科技公司對互聯網的控制日益增強。我們希望通過這款應用，幫助用戶擺脫這些限制：無需繞路即可獲取內容、匿名使用，並在審查或網絡不穩定甚至完全中斷的情況下仍能訪問資訊。

為什麼只能通過“側載”（Sideloading）安裝？

我們的目標是讓更多人能夠自由獲取信息，而不受政治決策、應用商店管理或相關審核的影響。因此，目前我們選擇獨立分發應用，而不是依賴 Google Play 或 Apple App Store。

由於您通過側載安裝應用，更新也需要自行完成，但操作非常簡單：應用會在內部提示更新，您可以直接啟動安裝。我們建議及時更新，因為這些更新可能涉及關鍵的安全補丁。

DW Access 是否支持 iPhone？

很遺憾，目前該應用無法在 Apple iPhone 或 iOS 上使用，因為這些平台嚴格綁定於由美國管理的 App Store。我們希望未來能找到解決方案，讓更多用戶不受平台限制，自由獲取信息。

我擔心被監控，應用有哪些安全機制？

應用啟動時會自動激活集成的 VPN（Outline）。設備識別采用“Hash ID”，這是應用專用的標識，與原始設備 ID 無關。我們不會傳輸 IP 地址或個人數據，這意味著無論是我們還是第三方，都無法識別用戶身份或位置。僅有的匿名化基礎跟蹤僅用於確保應用在目標國家正常運行。

一個名為“Access-unlocked.org”的網站看起來像 DW，它是真的嗎？

是的！這是我們官方上線的網站，旨在在審查情況下仍能被訪問。網站上介紹了多種繞過審查的方法，包括使用“DW Access”。所有下載鏈接都是安全的。

“DW – Breaking World News”應用還會繼續提供嗎？

當然，這款應用仍然可以使用，並且可以通過 Apple App Store 和 Google Play 下載。

是否會推出“隱身模式”？

是的，我們計劃很快推出隱身模式，使應用無法被識別為 DW Access。一旦上線，您將收到應用內通知。建議定期打開應用查看更新。

如果我想反饋意見，應該怎麼做？

最好的方式是通過電子郵件聯系我們：info@dw.com。我們非常歡迎您分享使用體驗和改進建議。

