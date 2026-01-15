DXA分析+增骨治療 守護長輩骨氣

奇美醫院家庭醫學部副部長黃駿豐醫師說明骨質疏鬆與肌少症的診斷與整合治療，透過DXA精準分析，及早介入守護長輩行動力。(記者林怡孜攝)

記者林怡孜∕台南報導

隨著台灣邁入超高齡社會，骨質疏鬆與肌少症已成為影響長輩行動力與生活品質的重要隱形殺手。醫師指出，臨床上許多高齡長者並非單純骨密度下降，而是同時合併肌肉量流失與體脂肪過高的「骨鬆性肌少症」，一旦跌倒，骨折與失能風險將大幅升高，甚至形成反覆骨折惡性循環。

奇美醫院家庭醫學部副部長黃駿豐表示，骨質疏鬆就像建築物的「鋼筋鏽蝕」，讓骨頭結構變得空洞脆弱；肌少症則如同支撐結構鬆動，當骨骼與肌肉同時退化，即使輕微跌倒，也可能造成嚴重骨折。

黃駿豐指出，單看體重或外觀，往往難以發現「肥胖型肌少症」，透過DXA數據化分析，才能真正掌握骨骼、肌肉與脂肪的比例。為了及早攔截高風險族群，奇美醫院引進國際公認為骨鬆診斷黃金標準的雙能量X光吸收儀（DXA），不僅能精準測量骨密度，更可同步分析全身肌肉量與脂肪分布。

黃駿豐分享一名78歲女性案例，因反覆背痛與行走困難就醫，檢查發現骨密度T值低至–4.1，屬於嚴重骨質疏鬆，同時DXA顯示全身體脂肪比例高達43%、肌肉量明顯不足，屬於極高骨折風險族群。醫療團隊隨即啟動整合治療策略，先以「雙效增骨針」同時促進新骨生成並抑制骨質流失，為脆弱骨骼重新「打地基」，結合復健訓練與營養補充，逐步改善行走穩定度與生活功能。

黃駿豐說明，對於骨密度低於–3、或已有脆弱性骨折的高風險族群，更應提前進行「術前優化」。臨床經驗顯示，重大骨科手術前先進行增骨治療，可降低骨釘鬆脫、鄰近節骨折與術後復原不良的風險，也能提升整體手術成功率。

黃駿豐提醒，骨骼健康仍需足夠「原料」支持，建議每日補充約1000毫克鈣質與800IU維生素D3，並搭配安全、循序漸進的肌力與平衡訓練，才能真正降低跌倒與失能風險。

黃駿豐也呼籲民眾遵循「三不一要」原則照顧骨骼健康：不隨意停藥、不輕忽疼痛、不忽視營養，一定要定期接受精準篩檢。65歲以上、早發性停經或長期使用類固醇者，更應主動安排DXA檢查。