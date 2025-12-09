Dyson 年度壓軸鉅獻！頂級科技清單一次收齊
年末將至，正是升級居家體驗的最佳時機。作為全球家電「科技美學」的指標，Dyson 祭出年末最讓人心動的獨家優惠！不僅有人氣最高的乾濕全能洗地吸塵器、全新一代智慧吹風機，還有冬日必備的三合一涼暖清淨機，讓追求生活品味的你，能以最優雅的姿態迎接全新的一年。
【Yahoo x Dyson 雙 12 盛典】鎖定 3 大亮點回饋
頂級滿額禮：即日起至12/15購買 Dyson 主機滿 $50,000，即贈送瑞士頂級萬元LAURASTAR IGGI 手持式蒸汽掛燙機（明年一月依序出貨），讓衣物護理與居家清潔同步升級。
12/12 限定加碼： 雙 12 當天，指定商品消費滿萬即贈 1212 超贈點，回饋最有感！
美髮專屬禮： 12/12 當日購買美髮系列（HC）主機，隨貨再贈 4ml 髮乳 2 包，呵護秀髮無微不至。
Dyson 年度必買 Top 3 夢幻逸品
推薦 01. 居家潔淨好幫手：Dyson V12s Detect Slim Submarine SV46 乾溼全能洗地吸塵器
🌟 雙 12 特價：$19,900（原價：$27,900）贈專屬收納架
年末大掃除 Dyson V12s Submarine™ 是今年討論度最高的「乾濕全能」機種。不僅是一台強勁的吸塵器，更配備了 Dyson 首款洗地滾筒吸頭，確保全程清水洗地，實現真正的「三機一體」——吸塵、洗地、除蟎，一機搞定全室清潔。
智慧科技：搭載光學偵測技術，讓隱藏的微塵無所遁形，精準掌握清潔成效。
乾濕全室對策：以強勁吸力清除微塵，再換上洗地滾筒吸頭精準釋放清水並回收污水，潔淨步驟井然有序，徹底告別傳統拖把的越拖越髒。
毛髮剋星：特別配備無纏結錐形吸頭，利用阿基米德螺旋原理，能將長髮與寵物毛髮順暢捲入集塵筒，輕鬆吸除毛髮不卡吸頭，解決最令人頭痛的纏繞難題。
推薦 02. 秀髮守護神：Dyson HD16 Supersonic 智慧吹風機 粉霧玫瑰
🌟 雙 12 特價：$11,111（原價：14,900）贈專屬收納架
想在派對季節擁有天使光圈般的秀髮？HD16 Supersonic 智慧吹風機絕對是必入手的單品。粉霧玫瑰限定色，散發出溫柔而高級的質感，除了絕美的外型，其內在黑科技更是護髮關鍵。
頭皮保護模式：透過飛時測距感測器，自動偵測吹風機與頭皮的距離，動態調整風溫至最佳舒適度（55°C），避免高溫損傷頭皮與秀髮。
配件智能辨識：內建霍爾感應器，能自動識別你裝上的吹嘴，並瞬間切換至你上次設定的風速與溫度，提供最個人化的造型體驗。
停頓待機模式：偵測到機器被放下時，自動停止加熱並減少氣流；重新拾起即瞬間恢復運作，展現流暢的人機互動科技。
👉HD16 Supersonic 智慧吹風機 粉霧玫瑰 $11,111
推薦 03. 四季皆宜的空氣管家：Dyson Purifier Hot+Cool 三合一涼暖智能空氣清淨機 HP11
🌟 雙 12 特價：$13,888（原價：20,900）
冬季氣溫驟降，這台 HP11 絕對是家中最溫暖的存在。集「清淨、暖風、涼風、循環」於一身，快速暖房同時淨化室內空氣，是一年四季都必備的智慧家電。
全面淨化防護： 搭載全新 360 度複合濾網，能高效捕捉細菌、病毒與過敏原，為全家人的呼吸健康把關。
可視化空氣品質： 內建精密感應器，即時監測並在 LCD 螢幕顯示空氣品質數據，好空氣看得見。
優雅無線操控： 磁吸式遙控器可穩置於風扇頂部，展現極簡收納美學；無線遙控設計讓你隨時掌控居家微氣候。
寵愛自己與家人的儀式感，從 Dyson 科技質感升級開始
Dyson 雙 12 年末盛典已進入倒數！想一次實現居家潔淨革新、智慧護髮升級、四季環境守護嗎？這份頂級科技清單，結合了 V12s 乾溼全能洗地吸塵器的全能清潔、HD16 Supersonic 智慧吹風機的智慧溫控與 HP11 三合一涼暖空氣清淨機的高效淨暖。把握機會，將這些年度科技旗艦一次收齊。
年度壓軸優惠只到 12 月 15 日，錯過真的只能等明年！立即點擊連結，投資你的質感生活，把握 Dyson 頂級科技入主家中的最後機會！
(實際活動優惠以 Yahoo 購物中心官網公告為主)
