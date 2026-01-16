Dyson HushJet 噴射氣流空氣清淨機上市 以航空概念打造高效循環與安靜運作的新選擇

Dyson 近日推出 HushJet 噴射氣流空氣清淨機 HJ10，這款機型在外觀上依然延續 Dyson 一貫的簡潔風格，但設計靈感源自航空噴射引擎，算是空氣清淨設備中少見的方向。最吸引注意的，是它採用星形噴嘴結構，讓高速氣流在送出前先被導引得更平順，以減少湍流，同時推動周圍空氣進入循環。即使是迷你機身，也能產生具有能量的氣流輸出，實際使用上更貼近日常居家空間的需求。

在效能部分，這款機型每秒最高能輸出約 380 公升氣流，CADR 數值達 250 m³/h，可對應約 9 到 12 坪空間，也因體積輕巧，像是床頭、書櫃空位或客廳角落這類不容易擺放大型機器的位置，都能輕鬆安置。對租屋族、小坪數住家，或需要在書房、臥室額外補充一台空氣清淨機的家庭來說，這種尺寸的清淨機更符合實際生活習慣。

HushJet 採用 360° 雙層過濾系統，外層結合靜電結構與甲醛濾網，可分解居家環境中難以察覺的甲醛，同時過濾病毒、細菌、花粉與寵物皮屑等可能造成不適的來源；內層則是 360° 活性碳濾網，針對異味與二氧化氮等氣體污染物提供吸附效果。這樣的配置主要是為了解決居家常見的複合式污染問題，尤其許多人在冬季長時間緊閉門窗，空氣不流通時，污染物容易累積，這類設計便能展現其意義。

值得一提的是，Dyson 在這次的濾網設計上也加入耐用度的考量。新的靜電式＋甲醛濾網採低阻力結構，降低堵塞可能性，並以更少的材料達到應有效率，因此能延長使用年限，最長可使用五年。活性碳濾網則建議一年更換一次。若以長期使用來看，這也減少了後續維護的負擔，讓使用者在日常中更容易落實空氣管理。

睡眠環境的需求近年越來越受到關注，尤其夜間使用清淨機若噪音太高確實會造成干擾。HushJet 在睡眠模式下的噪音約 24 分貝，比一般圖書館還安靜，其星形噴嘴設計與氣流導引方式，在降低震動與風切聲上有一定效果。機身也提供自動模式，能依照感測器讀取的空氣品質智慧調整運轉輸出；若習慣手動設定，使用者也能依情況調整風量，維持生活空間的舒適度。

Dyson HushJet 噴射氣流空氣清淨機 HJ10 將於 1 月 14 日上市，建議售價為 NT$ 14,900。上市期間購買可獲得價值 NT$ 4,500 的濾網組合，包括 360° 靜電式＋甲醛濾網與 360° 活性碳濾網，算是一次補齊後續需要的耗材。無論家中是希望強化整體空氣品質，或只是想在臥室、書房添購一台安靜的小型清淨機，這款產品都提供了一個介於體積、效能與噪音控制之間的平衡選項。

