Dyson今日 (1/13) 在台灣宣佈推出HushJet噴射氣流空氣清淨機 (HJ10)，這款空氣清淨機主打將航空噴射引擎的流體力學概念導入居家產品，透過獨創的「星形噴嘴」設計，在縮小機身體積的同時維持強勁氣流循環，並具備長效分解甲醛的能力，建議售價為新台幣14900元。

Dyson HushJet噴射氣流空氣清淨機登台：以航空引擎為靈感，小體積也能有大風量與甲醛分解能力

星形噴嘴：把噴射引擎縮小放進房間

Dyson HushJet最核心的技術在於其出風口設計，工程師從航空噴射引擎汲取靈感，設計出獨特的「星形噴嘴」結構。

這個設計的目的在於整流，當氣流通過星形通道時，能有效降低亂流 (Turbulence)，使高速氣流在噴出前被平滑導引，這不僅使其能以每秒380公升的速度噴射氣流，帶動周圍空氣產生倍增效應，實現全室循環，同時也大幅降低了風切噪音。

在效能上，HushJet提供CADR 250 m³/h的潔淨空氣輸出率，原廠數據顯示可高效覆蓋9至12坪的空間。對於租屋族、臥室或書房等中小坪數空間來說，能在不佔用過多地板面積的前提下，達成均勻的淨化效果。

雙層過濾系統：甲醛濾網壽命長達5年

針對看不見的室內汙染，Dyson HushJet採用360°雙層過濾系統：

外層 (靜電式＋甲醛濾網)：結合低阻力靜電濾網與甲醛分解技術。能過濾99.97%的微粒 (包括H1N1病毒、細菌、過敏原)，同時能持續分解甲醛。而這層濾網的建議使用壽命長達5年，大幅降低耗材更換頻率。

內層 (活性碳濾網)：專注於去除異味與有害氣體 (如二氧化氮)，建議每年更換一次。

這種分層設計不僅提升了過濾效率，更透過減少濾材用量與降低風阻，達到節能與延長壽命的雙重效益。

24分貝極靜音，比圖書館還安靜

得益於星形噴嘴對氣流的優化，HushJet解決了強勁風力通常伴隨高噪音的痛點。在睡眠模式下，其運轉噪音僅有24分貝，比一般圖書館的環境音更低，適合對聲音敏感的使用者在夜間持續開啟。

上市資訊

Dyson HushJet噴射氣流空氣清淨機HJ10將於1月14日正式在台上市，建議售價為新台幣14900元。

為慶祝新品上市，官方推出早鳥優惠：上市期間購機加贈總價值新台幣4500的雙重好禮，包含一組「360°靜電式＋甲醛濾網」與一組「360° 活性碳濾網」。

