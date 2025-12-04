E人、I人都好玩！「YOUTHMAS青年耶誕趴」 新北最強年末派對報名開始

新北市青年局今年首次結合耶誕城活動，於12月27日舉辦「YOUTHMAS青年耶誕趴」。。（新北市青年局提供）

記者蔡琇惠／新北報導

跨年前最後一個週末，屬於年輕人的狂歡盛會即將登場！今年新北市青年局、觀光旅遊局攜手合作，首次邀請素人青年表演者登上全台最大耶誕城舞台！「YOUTHMAS青年耶誕趴」將在12月27日於新北市民廣場登場，活動匯集精彩樂團表演、交換禮物、耶誕限定包廂、童話小鎮市集（期間限定美食）等，歡迎大家前來體驗最青春的歡樂耶誕派對。

新北市青年局長邱兆梅表示，青年局每年都會舉辦國際街舞大賽、歌唱比賽、文創市集等活動，發掘了非常多有才華的新北年輕人，一直致力於提供他們更大的舞台。而「新北歡樂耶誕城」是全台最具指標性耶誕景點，每年人潮眾多，因此特地與觀光旅遊局攜手合作開辦YOUTHMAS耶誕趴，邀請「新北國際街舞大賽」、「You Stage歌唱比賽」得獎者，以及在國際展會中備受矚目的藝文創業團隊，共同齊聚新北耶誕城舞台，以最熱力四射的表演與作品，再次展現新北青年的創意能量。

廣告 廣告

新北市青年局指出，「YOUTHMAS青年耶誕趴」以新北市最具指標性的竹筍耶誕樹為中心，舞台以充滿節慶氛圍的「薑餅屋」設計。活動從下午2點到晚上9點熱力不間斷，由漫才團隊、人氣樂團、新北國際街舞大賽、You Stage歌唱大賽得獎者接力演出，更邀請知名DJ壓軸，以熱門金曲帶動全場氣氛。現場還規劃有超過20攤「童話小鎮市集」，集結新北市青年局輔導的新創、藝文創業團隊品牌及各式風格餐飲，讓每位到場的人都能在耶誕氣氛中感受新北青年滿滿的創意與熱情。

除了精彩豐富的舞台演出與市集活動外，活動也特別規劃「耶誕交換禮物」與「年末聚會」兩大主題活動場域，希望提供年輕族群輕鬆自然結交新朋友的機會。

青年局提到，在「交換禮物區」，針對E人和I人設計兩款玩法，適合外向E人的「主題禮物Party Time」，由參與者選擇喜歡的主題事先報名，活動當天按照所選主題帶上小禮物，來體驗最歡樂、最驚喜的交換禮物，也有機會認識到最合拍的新朋友！適合內向I人的「驚喜扭蛋盒」則讓參與者以扭蛋方式隨機交換禮物，用最自在、零壓力的方式感受耶誕溫馨氛圍。

年末聚會的「耶誕包廂區」則讓大家在年末都能開心聚會，打造成新朋友破冰、好朋友歡聚的共享空間，包含認識新朋友的「陌生餐桌」，四個時段開放的餐酒體驗，只要預先報名便能免費享用美食，與各領域青年交流。另規劃「好聊好座」，歡迎三五好友揪團，每人在市集消費滿300元，即可入場拍照、享用餐點。

新北市青年局提醒，「交換禮物-主題禮物Party Time」已開放線上報名，名額有限歡迎踴躍參加。更多完整的舞台陣容及演出時間，請密切關注新北市青年局官方資訊，一起加入這場最熱鬧的年末派對。

新北市青年局「YOUTHMAS青年耶誕趴」活動將從12月27日下午到夜晚持續放送熱力（此為活動示意圖）。。（新北市青年局提供）

新北市青年局表示，將透過多元活動與資源，持續陪伴新北青年展現才華，並攜手多組新創與藝術創業團隊赴海外參展與演出，協助青年的創意成果真正落地，讓他們的努力被更多人看見。